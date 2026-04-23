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Insólito: batazo de Carlos Cortés queda atrapado en la camiseta de Logan Gilbert

El jugador boricua de los Athletics se acreditó un sencillo ante el abridor de los Mariners

23 de abril de 2026 - 10:53 AM

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El lanzador abridor de los Mariners, Logan Gilbert, intenta sacar la pelota después de que el boricua Carlos Cortés, de los Athletics, conectara un batazo de línea que terminó dentro de su camiseta. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seattle - El abridor de los Mariners de Seattle, Logan Gilbert, puede agradecerle a su camiseta por haber evitado al menos una carrera limpia el miércoles.

Con un corredor en tercera base en la primera entrada de la victoria de los Mariners por 5-4 sobre los Athletics, el boricua Carlos Cortés conectó un batazo de línea hacia el lanzador derecho de Seattle y la pelota, de alguna manera, se alojó en la camiseta de Gilbert.

Gilbert se agarró el estómago y se giró para localizar la pelota mientras Cortés avanzaba por la línea de primera base, solo para descubrir que, de hecho, la había atrapado, bueno, más o menos, en su camisa.

“Todo pasó tan rápido que no estaba muy seguro de lo que había ocurrido”, dijo Gilbert. “Y luego, bueno, me dolió un poco. Así que tuve que tomarme un respiro”.

A Cortés se le acreditó un sencillo, ya que la jugada se consideró muerta, pero Nick Kurtz permaneció en tercera base. Shea Langeliers avanzó a segunda base.

Gilbert conocía la regla que otorgaba a Cortés la primera base, pero aun así se consideraba afortunado.

“Al principio, pensé que tuve mucha suerte de que fuera una atrapada”, dijo Gilbert. “Pero supongo que no lo fue. Pero al mismo tiempo, si le hubieran pegado a 110 millas por hora desde el principio, no creo que mereciera un out”.

Gilbert fue examinado brevemente por el preparador físico principal de los Mariners, Kyle Torgerson, pero permaneció en el juego y completó la entrada.

Tras el partido, en el que Gilbert permitió tres carreras en cuatro entradas, reveló que tenía un hematoma en el estómago y una cortadura en la mano izquierda.

Por lo demás, Gilbert dijo que se encontraba bien, para gran alivio de sus compañeros de equipo, como el primera base Josh Naylor, quien conectó un sencillo que le dio la victoria a su equipo el miércoles.

“Cualquier pelota que regrese al lanzador con esa velocidad de salida da bastante miedo”, dijo Naylor. “Nunca se sabe lo que puede pasar. Así que me alegro de que esté bien”.

El mánager Dan Wilson elogió a Gilbert por recuperarse, aunque permitió dos carreras limpias: una con un elevado de sacrificio de Tyler Soderstrom y otra con un sencillo productor de Jeff McNeil en la primera entrada.

Tras el partido, Gilbert bromeó diciendo que no tenía ningún interés en abandonar el juego, ya que el incidente ocurrió tan pronto.

“Eso fue una locura”, dijo Gilbert. “Fue algo insólito, que terminara atravesando la camiseta”.

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