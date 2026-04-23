Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Thunder toma ventaja 2-0 ante los Suns gracias a 37 puntos de Shai Gilgeous-Alexander

En otro resultado, los Pistons de Detroit vencieron al Magic de Orlando para nivelar 1-1 la serie de primera ronda

23 de abril de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shai Gilgeous-Alexander brilló con 37 puntos en el triunfo del Thunder. (Nate Billings)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Oklahoma City - Shai Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos y repartió nueve asistencias, y el Thunder de Oklahoma City derrotó 120-107 a los Suns de Phoenix el miércoles por la noche para tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Gilgeous-Alexander sumó 25 unidades en la victoria del primer partido de la serie el domingo. En el segundo juego lanzó de 25-13 de campo, después de que le entregaran el trofeo al Jugador Clutch del Año de la NBA antes del encuentro.

Chet Holmgren y Jalen Williams aportaron 19 tantos cada uno para Oklahoma City, aunque Williams salió del partido en el tercer cuarto por una lesión en el isquiotibial izquierdo y no regresó.

Williams, All-Star en 2024-25, se perdió 30 partidos esta temporada por una lesión en el isquiotibial derecho, después de perderse los primeros 19 encuentros de la campaña tras una cirugía en la muñeca derecha.

Cinco equipos con mejor preclasificación habían perdido partidos en casa en la primera semana de los playoffs antes del miércoles, incluidos los tres primeros sembrados de la Conferencia Este, Detroit, Boston y Nueva York, y los sembrados número dos y tres del Oeste, San Antonio y Denver.

Oklahoma City evitó ese destino al lanzar con 47.3% de efectividad en tiros de campo y forzar 21 pérdidas de balón.

Dillon Brooks encabezó a los Suns con 30 puntos antes de salir por acumulación de faltas en el cuarto periodo. Devin Booker anotó 22 tantos y Jalen Green agregó 21 para Phoenix, que será local en el tercer juego el sábado.

Responden los Pistons

En Detroit, Cade Cunningham anotó 27 puntos, repartió 11 asistencias y capturó seis rebotes para liderar a los Pistons a una victoria por 98-83 sobre el Magic de Orlando el miércoles por la noche, igualando así su serie de primera ronda y poniendo fin a la racha de derrotas en casa más larga en la historia de los playoffs de la NBA.

Los Pistons habían perdido 11 partidos consecutivos en casa durante los playoffs, una racha que comenzó en 2008.

El tercer partido se jugará el sábado en Orlando.

Después de que Cunningham anotara 39 puntos, la cifra más alta de su carrera en playoffs, en el primer partido, sin recibir mucha ayuda, el base All-Star contó con un amplio respaldo, con cinco compañeros de equipo anotando en cifras dobles.

Jalen Suggs anotó 19 puntos y Paolo Banchero 18 para el Magic.

Tags
NBAThunder de Oklahoma CitySuns de PhoenixPistons de Detroit
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: