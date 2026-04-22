LeBron James brilla con 28 puntos en el triunfo de los Lakers ante los Rockets de Durant

Los Ángeles - LeBron James anotó 28 puntos, capturó ocho rebotes y repartió siete asistencias, y los Lakers de Los Ángeles, mermados por las bajas, resistieron la noche del martes para imponerse 101-94 ante los Rockets de Houston y tomar una sorprendente ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de los playoffs.

Marcus Smart aportó 25 puntos y siete asistencias para los Lakers, que en dos ocasiones han sabido sobreponerse a las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves con un esfuerzo colectivo encabezado por James, de 41 años.

Los Ángeles lo consiguió otra vez en el segundo juego pese al regreso de Kevin Durant, quien anotó apenas tres de sus 23 puntos en la segunda mitad ante la tenaz defensa de los Lakers.

Luke Kennard sumó 23 puntos para Los Ángeles, que administró una pequeña ventaja durante todo el último cuarto.

Smart encontró a James entrando a toda velocidad por el carril para un donqueo espectacular con 55 segundos por jugar, y Kennard añadió dos tiros libres en los instantes finales para sentenciar el triunfo.

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El tercer juego se disputará el viernes en Houston.

Alperen Sengun registró 20 puntos y 11 rebotes para los Rockets, quintos preclasificados, que volvieron a tener problemas en ataque incluso con Durant, quien se perdió el primer partido de la serie por lesión.

Jabari Smith Jr. anotó 18 puntos y Amen Thompson tuvo 16, pero los Rockets encestaron apenas el 40.4% de sus tiros y lograron solo siete triples.

Los Blazers sorprenden a los Spurs

En San Antonio, Scoot Henderson anotó 31 puntos y los Trail Blazers de Portland aprovecharon una lesión de la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, para remontar y vencer 106-103 a San Antonio la noche del martes, con lo que igualaron su serie de playoffs de la Conferencia Oeste a un triunfo por bando.

Wembanyama cayó de bruces cuando Jrue Holiday le cometió una falta en el segundo cuarto y su mandíbula se estrelló contra el piso. Entró en el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA, lo que abre la posibilidad de que el versátil pívot se pierda varios partidos.

Los Spurs, segundos preclasificados, parecían capaces de ganar sin Wemby, al construir una ventaja de 14 puntos al inicio del cuarto periodo antes de que su ofensiva se estancara.

Portland dejó a San Antonio sin encestar un tiro de campo en los últimos 3:37, y cerró el partido con una racha de 11-2.

Holiday sumó 16 puntos y nueve asistencias, Avdija anotó 14 y Williams terminó con 11.

Stephon Castle encabezó a los Spurs con 18 puntos, De’Aaron Fox aportó 17 y Devin Vassell registró 16 puntos y 12 rebotes.

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