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Edgecombe y Maxey se destapan y 76ers vencen 111-97 a Celtics e igualan la serie

La serie se traslada a Filadelfia para el tercer juego el viernes

22 de abril de 2026 - 10:15 PM

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Vj Edgecombe de los 76ers de Filadelfia dispara al aro ante los Celtics de Boston en el segundo juego de la serie de los playoffs de la NBA. (Charles Krupa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

V.J. Edgecombe anotó 30 puntos y capturó 10 rebotes jugando con dolor tras sufrir una dura caída al inicio del partido, Tyrese Maxey sumó 29 puntos y los 76ers de Filadelfia derrotaron el martes 111-97 a los Celtics de Boston para empatar su serie de playoffs a un triunfo por bando.

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Edgecombe encestó seis de los 19 triples de los 76ers. Maxey también repartió nueve asistencias, y Filadelfia se recuperó después de ser arrollado 123-91 en el primer duelo.

La serie se traslada a Filadelfia para el tercer juego el viernes.

Los Celtics recortaron una desventaja de siete puntos al inicio del último cuarto hasta ponerse 91-89, antes de que una racha de 11-0 devolviera a los 76ers la ventaja 102-89 con poco más de cuatro minutos por jugar. Los Celtics retiraron a sus titulares con poco más de un minuto restante.

Jaylen Brown encabezó a los Celtics con 36 puntos. Jayson Tatum añadió 19 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias.

Tras tener problemas en tiros de campo en el primer encuentro, los 76ers necesitaban mucho más de Maxey y Edgecombe. Lo consiguieron: la dupla cargó con el peso de un equipo que lanzó para 47,8% en tiros de campo, incluidos 19 de 39 desde la línea de tres puntos.

Boston apenas acertó 13 de 47 triples y lanzó 39,3% en tiros de campo en total, además de cometer 13 pérdidas que derivaron en 16 puntos de los 76ers.

Filadelfia, que volvió a no contar con el pívot Joel Embiid al continuar con un programa de fortalecimiento y acondicionamiento tras una apendicectomía el 9 de abril, se quedó sin Edgecombe en dos tramos breves el martes.

Edgecombe salió cojeando con dolor evidente y se fue directo al vestuario para recibir tratamiento tanto en el primer como en el tercer cuarto.

Regresó en ambas ocasiones y siguió anotando para ayudar a los 76ers a tejer una ventaja de hasta 13 puntos en el tercero.

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