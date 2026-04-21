Minnesota remonta tras estar 19 puntos abajo y empata la serie ante Denver

Anthony Edwards anotó 30 puntos, Julius Randle sumó 24 y los Timberwolves de Minnesota remontaron para vencer 119-114 a los Nuggets de Denver el lunes por la noche e igualar su serie de playoffs de la Conferencia Oeste a un triunfo por bando.

Denver había ganado 13 seguidos desde que perdió el 18 de marzo.

Edwards perdió el balón con 31 segundos por jugar y Christian Braun recibió una falta en el otro extremo, pero falló uno de dos tiros libres, lo que dejó a Denver abajo 115-114 con 19 segundos restantes.

Tras un tiempo muerto de Minnesota, Randle encestó dos tiros libres y Donte DiVincenzo añadió un donqueo para culminar la remontada, después de estar abajo por 19 puntos en el primer cuarto.

Jamal Murray anotó 30 unidades y Nikola Jokic terminó con 24 tantos, 15 rebotes y ocho asistencias. Pero el dúo de All-Stars de los Nuggets combinó 2 de 12 en el cuarto periodo, con apenas cuatro puntos, mientras los Wolves igualaron una serie al mejor de siete que se traslada a Minneapolis para el tercer juego la noche del jueves.

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Los Hawks ganan en Nueva York

CJ McCollum anotó 32 puntos y los Hawks de Atlanta remontaron para sorprender 107-106 a los Knicks de Nueva York la noche del lunes, igualando su serie de primera ronda de los playoffs a un triunfo por bando.

McCollum encabezó un repunte tardío que casi no sirvió de nada cuando falló dos tiros libres con 5.6 segundos por jugar. Los Knicks avanzaron el balón a toda prisa, pero Mikal Bridges falló un tiro en suspensión cuando se agotó el tiempo.

Los Hawks habían estado abajo durante toda la segunda mitad y perdían por 12 al término del tercer cuarto.

Atlanta fue recortando la diferencia y una canasta de McCollum le dio a los Hawks una ventaja de 101-100 —la primera de la serie en la segunda mitad— con 2:09 por jugar. Encestó otra para una ventaja de tres y, después de que Jalen Brunson empató con un triple, McCollum respondió con otro tiro en suspensión para poner el marcador 105-103 con 33 segundos en el reloj de juego.

Jonathan Kuminga sumó 19 puntos desde la banca y Jalen Johnson anotó 17, incluida una canasta con 10 segundos por jugar para darle una ventaja de cuatro puntos a los sextos preclasificados, que serán anfitriones del tercer juego el jueves.

Brunson terminó con 29 unidades por los Knicks y Karl-Anthony Towns agregó 18.

Lucen Mitchell y Harden en victoria de los Cavs

Donovan Mitchell anotó 30 puntos, James Harden sumó 28 y los Cavaliers de Cleveland resistieron para imponerse 115-105 a los Raptors de Toronto el lunes por la noche y tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

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Evan Mobley aportó 25 unidades y ocho rebotes para los Cavaliers, que por segunda temporada consecutiva y por cuarta vez en total tuvieron al menos a tres jugadores con al menos 25 puntos en un partido de postemporada.

Cleveland —que nunca estuvo abajo en el marcador— ha ganado 12 partidos consecutivos de playoffs contra Toronto, igualando el récord de la postemporada de la NBA de triunfos seguidos ante un mismo rival.

La racha comenzó en las finales de la Conferencia Este de 2016, cuando los Cavaliers se llevaron los últimos tres encuentros. Cleveland barrió a Toronto en cuatro partidos en la segunda ronda en 2017 y 2018.

Los Cavaliers también tienen rachas de 12 victorias seguidas contra Detroit y Atlanta, mientras que los Lakers de Los Ángeles encadenaron 12 triunfos ante Seattle de 1980 a 1989.

Scottie Barnes encabezó a Toronto con un récord personal en playoffs de 26 tantos. RJ Barrett terminó con 22 puntos y nueve rebotes.