Ocho años de dominio internacional: Shai, Jokic y Wembanyama van por el ‘MVP’ de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, podría estar sumando un par de trofeos más a su colección. Victor Wembanyama, de San Antonio, tiene la posibilidad de hacer lo mismo.

Y por octavo año consecutivo, el ‘MVP’ será internacional.

Gilgeous-Alexander —el vigente Jugador Más Valioso (’MVP’ por sus siglas en inglés) de la NBA— es uno de los finalistas para el máximo honor individual de este año, junto con Nikola Jokic, de Denver, y Wembanyama, de los Spurs, quien además es finalista a Jugador Defensivo del Año.

La racha de ‘MVP’ internacionales de la NBA comenzó en 2019 y 2020 con Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, de ascendencia griega y nigeriana. Jokic, serbio, ganó en 2021, 2022 y 2024. Joel Embiid, de Filadelfia, quien nació en Camerún pero después se convirtió en ciudadano de Estados Unidos, obtuvo el premio en 2023, y el canadiense Gilgeous-Alexander lo ganó el año pasado.

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Gilgeous-Alexander también es finalista a Jugador ‘Clutch’ del Año esta temporada.

La NBA anunció a los finalistas de siete premios individuales la noche del domingo y comenzará a anunciar a los ganadores esta semana. El premio a Jugador Defensivo —que se espera ampliamente que sea para Wembanyama— se dará a conocer entonces, seguido por Jugador ‘Clutch’ el martes y Sexto Hombre el miércoles.

Mientras tanto, la apelación que metió a Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, en las boletas de votación podría darle un lugar en el ‘All-NBA’, pero no lo llevó a conseguir su primer ‘MVP’. No estuvo entre los tres primeros en la votación; los votantes emitieron sus boletas la semana pasada después de que Doncic y Cade Cunningham, de Detroit, ganaran apelaciones que los incluyeron en la boleta aunque no cumplían los términos de la regla de 65 partidos de la NBA para ser elegibles en la mayoría de los casos.

Anthony Edwards, de Minnesota, perdió su apelación —pero aun así podría recibir un premio.