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Habrá nuevo campeón en el baloncesto masculino de la LAI: Sagrado y UAGM van por el título

Mientras en féminas, las Juanas de la UPR de Mayagüez chocarán ante las campeonas Vaqueras de la UPR de Bayamón

21 de abril de 2026 - 11:56 AM

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Los Delfines celebran su primer pase a la final de baloncesto de la LAI desde 1986. (Suministrada / LAI)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) lograron su primer pase a la final de baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) desde 1986, tras su victoria en la noche del lunes.

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El quinteto de la USC selló su clasificación a la final con una victoria 70-67 sobre sus visitantes, los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), según informó la LAI en un comunicado de prensa.

Para el dirigente, Eddín “Guayito” Santiago, la emoción del momento fue evidente.

“Es un logro muy grande para la universidad. Estamos demasiado contentos. Es mi primer año y del Quique, mi asistente. Estos jugadores se merecen lo que han logrado. Todavía no hemos terminado”, expresó el exjugador del BSN tras la victoria.

Sagrado dominó la primera mitad con ventaja de 28-24 y en el tercer parcial, logró despegar 50-40 camino a la victoria.

“Gracias a Dios, esto es gracias a Él y por la fe que hemos tenido toda la temporada. Es Dios. Esto es gracias a Dios”, fueron las expresiones de uno de los jugadores más valiosos del Sagrado, Keven Adorno.

Los máximos anotadores por Sagrado fueron José Vargas con 17 puntos junto con Adorno y Christian Colón con 16 cada uno.

Eliminado el campeón

Sagrado estará jugando en la final contra los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), equipo que eliminó al campeón del 2025, los Halcones de la Universidad Central de Bayamón. Los Taínos vencieron 64-60 a los visitantes en Gurabo.

El equipo de la UAGM tampoco ha ganado un campeonato desde su unificación como sistema educativo privado en el 2018-2019. Su logro más cercano fue el subcampeonato del 2024, cuando jugaron contra los Tarzanes de la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez.

En la ofensiva de la UAGM resaltó el trabajo de cuatro jugadores con puntos en doble dígito: Gregory Limage (13 puntos), José Medina (11 puntos), Eriam Cuevas (12 puntos) y Ángel Pérez (10 puntos).

Las Juanas regresan a la final

Por su parte, las Juanas de la UPR de Mayagüez regresaron a la final del baloncesto universitario.

Las subcampeonas de la LAI eliminaron a las Taínas de la UAGM, 63-55, en el recinto de Gurabo. Su rival de turno en la final serán las campeonas defensoras, las Vaqueras de la UPR de Bayamón.

Por el quinteto mayagüezano se destacaron Lyan López (19 puntos), Yeikamarie Jiménez (17 puntos) y Arianna Sierra (12 puntos).

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LAIBaloncestoUniversidad Ana G. MéndezUniversidad del Sagrado Corazón
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