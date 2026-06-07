Momento de tensión: Christian Eriksen se desploma nuevamente en pleno partido con Dinamarca

Christian Eriksen estaba consciente y se sometió a más pruebas en el hospital después de que se desplomó en el campo mientras jugaba con la selección nacional de Dinamarca, informó el domingo la federación de fútbol del país.

En una escena aterradora que evocó el desplome de Eriksen en el campo tras un paro cardíaco durante el Campeonato Europeo en 2021, las imágenes de televisión mostraron al jugador de 34 años llevándose ambas manos al pecho en una acción sin balón a los 65 minutos del encuentro amistoso internacional de Dinamarca contra Ucrania en el Nature Energy Park de Odense.

En la siguiente imagen televisiva, Eriksen estaba en el suelo, rodeado de jugadores con gesto de preocupación. Se vio al cuerpo técnico de Ucrania haciendo señas para que el personal médico ingresara al campo.

Más tarde se abandonó el partido.

PUBLICIDAD

Minutos después, la Federación de Dinamarca envió una publicación en la red social X diciendo que Eriksen estaba “consciente y, dadas las circunstancias, se encuentra bien”.

“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos está latiendo como debe”, indicó en una declaración más completa publicada 10 minutos después, el médico del equipo de Dinamarca, Morten Boesen.

Tras decir que Eriksen estuvo brevemente inconsciente, Boesen añadió en el comunicado que “muy rápidamente recuperó la conciencia, y rápidamente estuvimos en contacto con él”.

“Ahora necesita ser examinado más a fondo en el hospital para averiguar qué causó el incidente”, agregó Boesen.

“Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Pero Christian se encuentra bien, y me pidió que saludara a todos los jugadores y dijera que estaba bien”.

El partido fue oficialmente cancelado por el árbitro a los 79 minutos —con Dinamarca ganando 2-1— después de que habló con ambos entrenadores y con los jugadores de ambos equipos. Mientras Eriksen recibía atención, al principio hubo un silencio en la multitud antes de que un cántico de “Eriksen, Eriksen” recorriera el estadio.

Después de que se abandonó el partido, jugadores de ambos equipos formaron un círculo alrededor de los dos entrenadores en una mitad del campo. Se vio a los entrenadores hablando con los jugadores. Luego, los equipos caminaron alrededor del campo entre aplausos del público, con algunos jugadores visiblemente afectados.

El desplome de Eriksen durante el partido inaugural de Dinamarca en la fase de grupos del Campeonato Europeo en 2021, contra Finlandia en Copenhague, conmocionó al fútbol. Eriksen, uno de los mejores jugadores de la historia de Dinamarca, recibió un prolongado tratamiento médico antes de recuperar la conciencia y dijo que luego le informaron que estuvo “fuera de este mundo durante cinco minutos” .

Eriksen reanudó su carrera profesional 259 días después tras ser equipado con un desfibrilador cardioversor implantable.

Jugó para Brentford y Manchester United antes de unirse al club alemán Wolfsburg en 2025. Tiene contrato con Wolfsburg hasta el final de la temporada 2026-27.