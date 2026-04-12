Puerto Rico ya conoce a sus rivales para el Mundial 3x3 de la FIBA

La selección masculina de Puerto Rico ya tiene definido el grupo de países que completarán el cuadro de la Copa Mundial de Baloncesto 3x3 de la FIBA 2026, luego de que este fin de semana se otorgaran los últimos boletos en el torneo clasificatorio celebrado en Singapur.

Con la clasificación de Nueva Zelanda, República Checa y Brasil, quedó configurado el listado de 20 selecciones que competirán del 1 al 7 de junio en Varsovia, Polonia, donde el conjunto boricua buscará medirse ante la élite del baloncesto 3x3 a nivel mundial.

Nueva Zelanda aseguró su presencia tras imponerse 19-17 en tiempo extra sobre Brasil en un dramático encuentro, definido con un tiro de dos puntos en los segundos finales. El equipo oceánico mostró solidez durante todo el clasificatorio, destacándose por su capacidad de ejecutar en momentos de presión.

Por su parte, República Checa selló su pase con una remontada 20-16 ante Italia, apoyada en una ofensiva liderada por Filip Novotny, quien encabezó el empuje final tras estar en desventaja.

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Brasil, en tanto, se quedó con el último boleto disponible al dominar 21-13 a Italia en el partido de repechaje, asegurando así su inclusión en el torneo mundialista.

Con estos resultados, Puerto Rico compartirá escenario con potencias tradicionales como Serbia, Estados Unidos, Países Bajos, Francia y Alemania, además de otros equipos competitivos como Letonia, Austria, España, Mongolia, China, Bélgica, Japón, Polonia, Australia, Madagascar, Lituania y los recién clasificados Nueva Zelanda, República Checa y Brasil.