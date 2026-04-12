Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico ya conoce a sus rivales para el Mundial 3x3 de la FIBA

Nueva Zelanda, República Checa y Brasil completaron el cuadro masculino rumbo a la cita de la Copa Mundial de Baloncesto 3x3 en Polonia

12 de abril de 2026 - 1:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hungría, Lituania y Filipinas, en la competencia femenina, junto a Nueva Zelanda, República Checa y Brasil, en el cuadro masculino, aseguraron los últimos boletos a la Copa Mundial de Baloncesto 3x3 de la FIBA 2026 en Varsovia, Polonia, tras un emocionante desenlace en el torneo clasificatorio celebrado en Singapur. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La selección masculina de Puerto Rico ya tiene definido el grupo de países que completarán el cuadro de la Copa Mundial de Baloncesto 3x3 de la FIBA 2026, luego de que este fin de semana se otorgaran los últimos boletos en el torneo clasificatorio celebrado en Singapur.

Con la clasificación de Nueva Zelanda, República Checa y Brasil, quedó configurado el listado de 20 selecciones que competirán del 1 al 7 de junio en Varsovia, Polonia, donde el conjunto boricua buscará medirse ante la élite del baloncesto 3x3 a nivel mundial.

Nueva Zelanda aseguró su presencia tras imponerse 19-17 en tiempo extra sobre Brasil en un dramático encuentro, definido con un tiro de dos puntos en los segundos finales. El equipo oceánico mostró solidez durante todo el clasificatorio, destacándose por su capacidad de ejecutar en momentos de presión.

Por su parte, República Checa selló su pase con una remontada 20-16 ante Italia, apoyada en una ofensiva liderada por Filip Novotny, quien encabezó el empuje final tras estar en desventaja.

Brasil, en tanto, se quedó con el último boleto disponible al dominar 21-13 a Italia en el partido de repechaje, asegurando así su inclusión en el torneo mundialista.

Con estos resultados, Puerto Rico compartirá escenario con potencias tradicionales como Serbia, Estados Unidos, Países Bajos, Francia y Alemania, además de otros equipos competitivos como Letonia, Austria, España, Mongolia, China, Bélgica, Japón, Polonia, Australia, Madagascar, Lituania y los recién clasificados Nueva Zelanda, República Checa y Brasil.

En la rama femenina, Hungría, Lituania y Filipinas se quedaron con los últimos tres boletos clasificatorios y completaron el listado de selecciones que también competirán en Varsovia.

Tags
FIBABaloncestoSelección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: