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McCollum guía a los Hawks al 109-108 y 2-1 y arruina otra vez la noche de los Knicks

Atlanta lideró casi todo el partido, tras construir una ventaja de 18 puntos en la primera mitad

24 de abril de 2026 - 10:43 PM

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El base de los Hawks de Atlanta, CJ McCollum (3), reacciona ante la multitud durante la primera mitad del tercer juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el jueves 23 de abril de 2026, en Atlanta. (Colin Hubbard)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CJ McCollum encestó un tiro en suspensión alejándose con 12.5 segundos por jugar para arruinar otra vez la noche de Nueva York, y guió a los Hawks de Atlanta a una victoria por 109-108 y a tomar ventaja de 2-1 sobre los Knicks el jueves por la noche en su serie de primera ronda de los playoffs.

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Después de protagonizar una sorprendente victoria en el Juego 2 en el Madison Square Garden, McCollum recibió el balón con su equipo abajo por un punto. Respondió de nuevo desde unos 4.5 metros, y terminó con 23 puntos.

Los Hawks lideraron casi todo el partido, tras construir una ventaja de 18 puntos en la primera mitad. Pero Nueva York reaccionó para ponerse arriba 108-105 con una jugada de tres puntos de Jalen Brunson cuando quedaban 1:03.

Kuminga tuvo una gran noche para los Hawks saliendo desde la banca y finalizó con 21 puntos.

OG Anunoby encabezó a los Knicks con 29 puntos, Brunson sumó 26 y Karl-Anthony Towns aportó 21. No fue suficiente para Nueva York.

La árbitra Natalie Sago se convirtió en la tercera mujer en dirigir un partido de playoffs de la NBA, trabajando junto a Marc Davis y Nick Buchert.

El Juego 4 se disputa el sábado en Atlanta.

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