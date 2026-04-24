McCollum guía a los Hawks al 109-108 y 2-1 y arruina otra vez la noche de los Knicks

CJ McCollum encestó un tiro en suspensión alejándose con 12.5 segundos por jugar para arruinar otra vez la noche de Nueva York, y guió a los Hawks de Atlanta a una victoria por 109-108 y a tomar ventaja de 2-1 sobre los Knicks el jueves por la noche en su serie de primera ronda de los playoffs.

Después de protagonizar una sorprendente victoria en el Juego 2 en el Madison Square Garden, McCollum recibió el balón con su equipo abajo por un punto. Respondió de nuevo desde unos 4.5 metros, y terminó con 23 puntos.

Los Hawks lideraron casi todo el partido, tras construir una ventaja de 18 puntos en la primera mitad. Pero Nueva York reaccionó para ponerse arriba 108-105 con una jugada de tres puntos de Jalen Brunson cuando quedaban 1:03.

Kuminga tuvo una gran noche para los Hawks saliendo desde la banca y finalizó con 21 puntos.

OG Anunoby encabezó a los Knicks con 29 puntos, Brunson sumó 26 y Karl-Anthony Towns aportó 21. No fue suficiente para Nueva York.

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La árbitra Natalie Sago se convirtió en la tercera mujer en dirigir un partido de playoffs de la NBA, trabajando junto a Marc Davis y Nick Buchert.