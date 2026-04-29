NBA: Knicks toman ventaja 3-2 ante Atlanta; Spurs eliminan a Portland

Nueva York - Jalen Brunson anotó 39 puntos, quedándose cerca de ampliar su propio récord de la franquicia de partidos de playoffs con 40 puntos, y los Knicks de Nueva York arrollaron la noche del martes 126-97 a los Hawks de Atlanta para tomar ventaja 3-2 en la serie de primera ronda.

Con su segunda victoria consecutiva por amplio margen, los Knicks se colocaron en posición de ganar la serie la noche del jueves en Atlanta. Tendrían otra oportunidad en casa en un séptimo juego si la necesitan — y cada vez cuesta más imaginar por qué habría de ser necesario.

Los Hawks tomaron ventaja 2-1 en la serie con triunfos por un punto en los juegos dos y tres, pero desde entonces ha quedado en evidencia una brecha bastante considerable entre los equipos. Los Knicks se adelantaron por 24 en camino a una victoria 114-98 en el cuarto juego en Atlanta y por 32 el martes, cuando la ventaja nunca bajó de dos dígitos en la segunda mitad.

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OG Anunoby sumó 17 puntos y 10 rebotes para los Knicks, mientras que Karl-Anthony Towns aportó 16 puntos, 14 rebotes y seis asistencias. A los Knicks les falta una victoria más para avanzar a la segunda ronda por cuarta temporada consecutiva, lo que prolongaría su racha más larga desde que avanzaron nueve veces seguidas entre 1991-92 y 1999-2000.

Jalen Johnson anotó 18 puntos, 10 rebotes y seis asistencias por los Hawks. Dyson Daniels anotó 17, pero CJ McCollum, el motor de ambas victorias de Atlanta, se quedó en apenas seis.

Spurs adelantan a las semifinales

Victor Wembanyama anotó 17 puntos, capturó 14 rebotes y puso seis tapones, y los Spurs de San Antonio nunca estuvieron abajo en el marcador al eliminar a los Trail Blazers de Portland por 114-95 la noche del martes, en el quinto juego de su serie de primera ronda de los playoffs.

De’Aaron Fox sumó 21 puntos, Julian Champagnie agregó 19 y Dylan Harper aportó 17, mientras los Spurs llegaron a tener una ventaja de hasta 28 puntos al ganar su tercer partido consecutivo para avanzar a la segunda ronda.

San Antonio avanza a las semifinales de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2017, cuando venció a los Rockets de Houston antes de perder a Kawhi Leonard por una lesión de tobillo y luego ser barrido por Golden State en las finales de conferencia.

Los Spurs se enfrentarán al ganador de la serie entre los Nuggets de Denver y los Timberwolves de Minnesota. Los Timberwolves lideran esa serie 3-2, con el sexto juego programado para el jueves.

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La lesión de Leonard y el traspaso posterior provocaron un rápido declive en la suerte de los Spurs. Esa ineficacia le permitió a San Antonio seleccionar a Wembanyama en el draft, y el pívot de Francia fue sobresaliente al sentenciar la serie.

Portland recortó su desventaja a 91-82 con ocho minutos por jugar tras una racha de 11-0. Pero San Antonio frenó el intento de remontada, incluido un envío de Wembanyama que desvió el tiro flotado de Deni Avdija desde la parte superior del tablero y lo mandó a las gradas en los minutos finales.