Sigue la mala racha: Cangrejeros caen por sexta vez en siete juegos
Los Mets se impusieron como local y profundizaron la crisis de Santurce, que sigue sin encontrar el rumbo en la Conferencia A
29 de abril de 2026 - 11:28 PM
29 de abril de 2026 - 11:28 PM
Los Mets de Guaynabo vencieron el lunes como local 102-92 a los Cangrejeros de Santurce en el debut del refuerzo Torrey Craig, quien colideró la ofensiva metropolitana con 26 puntos y siete rebotes.
Le siguió también con 26 tantos el armador Brandon Knight, que repartió ocho asistencias. Ismael Romero, por su parte, aportó 16 unidades.
El triunfo de los Mets significó la tercera derrota al hilo para Santurce y sexta en sus últimos siete partidos.
Por los Cangrejeros, Isaiah Piñeiro consiguió 20 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.
Los dirigidos por Nelson Colón cayeron a la última plaza de la Conferencia A con 5-8. Guaynabo, por su lado, ascendió al quinto lugar de dicha conferencia con 6-8.
#BSNPR | Ⓜ️ JUGADOR DE LA NOCHE: BRANDON KNIGHT— La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) April 29, 2026
El armador Brandon Knight de los Mets de Guaynabo es el Jugador de la Noche tras liderar la victoria frente a los Cangrejeros de Santurce:
🏀 26 PUNTOS
🏀 8 ASISTENCIAS
🏀 4 ROBOS
🏀 1 BLOQUEO
🏀 8/16 FG (50%) pic.twitter.com/GCcnVBYFNr
El pasado 19 de abril, los Mets igualmente derrotaron a los Cangrejeros por marcador de 94-91.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: