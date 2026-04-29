Sigue la mala racha: Cangrejeros caen por sexta vez en siete juegos

( José Raúl Santana / BSN )

Los Mets de Guaynabo vencieron el lunes como local 102-92 a los Cangrejeros de Santurce en el debut del refuerzo Torrey Craig, quien colideró la ofensiva metropolitana con 26 puntos y siete rebotes.

Le siguió también con 26 tantos el armador Brandon Knight, que repartió ocho asistencias. Ismael Romero, por su parte, aportó 16 unidades.

El triunfo de los Mets significó la tercera derrota al hilo para Santurce y sexta en sus últimos siete partidos.

Por los Cangrejeros, Isaiah Piñeiro consiguió 20 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

Los dirigidos por Nelson Colón cayeron a la última plaza de la Conferencia A con 5-8. Guaynabo, por su lado, ascendió al quinto lugar de dicha conferencia con 6-8.