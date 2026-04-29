Una luz en el camino: Elmer Rodríguez ilusiona al béisbol boricua en su debut con los Yankees

El joven prospecto del barrio La Gloria en Trujillo Alto, Elmer Rodríguez, hará este miércoles su debut con los Yankees de Nueva York en una apertura con significado de futuro para el béisbol puertorriqueño.

Rodríguez, de 22 años, fue ascendido el martes por los Yankees, quienes son líderes en la División Este de la Liga Americana.

El puertorriqueño, quien es el tercer mejor prospecto de la organización, lanzará ante los Rangers en Texas. Fue ascendido desde la filial Triple A, donde tuvo un sólido desempeño en las primeras cuatro aperturas de la campaña.

Su ascenso cobra aún mayor relevancia en un contexto en el que, según datos recientes, la isla ha visto una disminución en la producción de peloteros hacia las Grandes Ligas.

Desde esa perspectiva, su debut representa una “luz”, según el historiador del béisbol puertorriqueño, Jossie Alvarado.

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“Elmer sí puede ser la luz que estamos esperando”, comentó Alvarado a El Nuevo Día.

Originalmente, Rodríguez fue seleccionado en la cuarta ronda del sorteo de 2021 por los Red Sox de Boston. En 2024 fue enviado a los Yankees por el receptor Carlos Narváez.

Es un lanzador de velocidad, de 6′4″ de estatura, con cinco temporadas en las Menores, registrando efectividad de 2.51 con 391 ponches en 354.2 entradas.

Esta temporada comenzó en Triple A, con efectividad de 1.21, 20 ponches y WHIP de 0.89 en 21.1 entradas

Dentro de la organización de los Yankees, es el segundo mejor prospecto entre los lanzadores, solo detrás del dominicano Carlos Lagrange, también de 22 años y aún por debutar en las Grandes Ligas.

“Proyecta como uno de los pocos peloteros, de posición o lanzador, desarrollados en Puerto Rico, que puede tener una carrera de unos cuantos años en las Grandes Ligas”, dijo Alvarado.

Puerto Rico no se ha caracterizado, históricamente, por producir lanzadores abridores de alto nivel nacidos y desarrollados en la isla para las Grandes Ligas.

En las últimas décadas, los nombres de Javier Vázquez, Joel Piñeiro y José Berríos destacan como excepciones dentro de una lista limitada.

La escasez de abridores élite boricuas ha sido una constante. En ese contexto, Rodríguez surge como un posible nuevo referente para el pitcheo abridor puertorriqueño.

El prospecto Elmer Rodríguez muestra su arsenal de pitcheos El trujillano aparece tercero entre las mejores promesas de la organización de los Yankees de Nueva York.

Su desarrollo y llegada a las Grandes Ligas podrían colocarlo como el próximo gran nombre de la isla en una posición donde históricamente han sido pocos.

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Lejos de ser pesimista, Alvarado describió su análisis como uno basado en datos. Señaló, por ejemplo, que Puerto Rico tuvo apenas cinco jugadores con al menos 100 partidos en la temporada 2025 de MLB, y que solo esos cinco proyectan repetir la marca en 2026.

Y agregó que de esos cinco jugadores, solamente tres se desarrollaron completamente en Puerto Rico.

“Esos tres son Víctor Caratini (Twins), Carlos Correa (Astros) y Heliot Ramos (Giants). Los otros dos son Javier Báez (Tigers) y Francisco Lindor (Mets), que terminaron de desarrollarse en Florida”, precisó.

Rodríguez ha sido apadrinado por el estelar relevista de los Dodgers, Edwin “Sugar” Díaz, también producto del béisbol puertorriqueño.

Edwin "Sugar"' Díaz, al fondo, ha apadrinado a Elmer Rodríguez, en primer plano. (Ramon "Tonito" Zayas)

Alvarado también destacó otro dato revelador: Puerto Rico cuenta con 19 jugadores entre los mejores 30 prospectos de las organizaciones de MLB. De esos, cuatro están en el Top 10 de sus respectivos equipos, pero solo dos fueron desarrollados en la isla.

“Los que están en el Top 10 son Charlee Soto (lanzador, Twins), Elmer (lanzador, Yankees), Andrew Salas (jugador de posición, Marlins) y Edwin Arroyo (jugador de posición, Reds), y de esos Elmer y Edwin son los únicos criados en Puerto Rico”, detalló Alvarado.

Arroyo, natural de Arecibo, se desarrolló en Arecibo, y Rodríguez, aunque natural en Trujillo Alto, jugó mayormente en Carolina.

Así, el debut de Rodríguez este miércoles ante los Rangers en el Globe Life Field, frente al veterano lanzador Nathan Eovaldi, trasciende como un evento significativo para Puerto Rico.

Rodríguez representa una posible ruta a seguir.