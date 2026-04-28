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“La trompeta volverá”: Edwin “Sugar” Díaz promete regresar fuerte en julio

El cerrador boricua avanza en su recuperación tras operación en el codo y ya fija su retorno después del Juego de Estrellas

28 de abril de 2026 - 1:04 PM

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El relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Edwin Díaz (centro), concede entrevistas antes de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami. (Ryan Sun)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - El cerrador de los Dodgers, Edwin “Sugar” Díaz, dijo el lunes que se siente bien, cinco días después de someterse a una cirugía en el codo para que le extrajeran cinco cuerpos sueltos de su brazo de lanzar, y el derecho está ansioso por regresar después de la pausa del Juego de Estrellas en julio.

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El naguabeño lucía tres pequeñas vendas en su codo derecho. Fue operado el miércoles pasado en Los Ángeles.

“Todo salió bien”, manifestó. “Me siento muy bien. Puedo mover el brazo muy bien ahora mismo. Estoy realmente sorprendido porque la cirugía fue el miércoles”, añadió.

El relevista de 32 años confesó que sabe sobre los cuerpos sueltos desde 2012, cuando fue seleccionado por los Mariners de Seattle procedente de Puerto Rico. Los cuerpos sueltos son pequeños fragmentos de hueso o cartílago que se han desprendido y flotan libremente en el espacio de la articulación. Actúan como residuos en la articulación tipo bisagra y pueden restringir el movimiento.

“Sabía que los tenía y nunca sentí algo extraño en mi brazo”, destacó. “Es la primera vez en mi carrera que me duele el brazo”.

Díaz no se sintió cómodo lanzando el 19 de abril en Colorado. No logró retirar a ningún bateador en la octava entrada, permitiendo tres carreras y tres hits, además de una base por bolas, en la derrota de Los Ángeles por 9-6.

“Mi brazo se sentía cansado y rígido”, prosiguió. “Tal vez por eso la velocidad fue un poco inconsistente”.

Le informó al equipo y fue enviado a realizarse estudios de imagen, los cuales no revelaron otros problemas en su brazo. Aún no le han retirado los puntos y no reanudará los lanzamientos durante un par de semanas.

“Voy a trabajar en mi cuerpo”, expresó, “así que solo quiero regresar fuerte y ayudar a este equipo a ganar”.

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El nuevo relevista de los Dodgers explica en la manera que agarra la pelota para tirar sus principales dos envíos en las Grandes Ligas.

Díaz tiene marca de 29-36 con una efectividad de 2.91 en 527 juegos de por vida. El tres veces ‘All-Star’ suma 257 salvamentos en 300 oportunidades, con 849 ponches.

Al principio, sus piernas le molestaban y le dieron un par de días de descanso. Luego comenzó a molestarle el brazo.

Díaz tiene marca de 1-0 con una efectividad de 10.50 en siete juegos con los Dodgers, y aún se estaba adaptando al equipo. Firmó un contrato de tres años y $69 millones en la temporada baja, tras dejar a los Mets de Nueva York como agente libre.

“Es una pena perderse la primera mitad, pero es algo que no puedo controlar”, indicó. “Mis compañeros me están apoyando. Me dicen: ‘Tómate tu tiempo. Te necesitamos en octubre’. Pero quiero regresar lo antes posible y ayudar a este equipo a ganar juegos”, agregó.

Con Díaz fuera de acción, la “trompeta” ha quedado en silencio en el Dodger Stadium. La música de entrada, interpretada en vivo por la jazzista Tatiana Tate con “Narco”, no se escuchará por ahora.

“Ella estará sin trabajo por un par de meses”, señaló Díaz entre risas, “pero espero que cuando regrese, ella también vuelva y toque la trompeta para mí. La trompeta volverá”, apuntó.

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BéisbolDodgers de Los ÁngelesEdwin DíazEdwin 'Sugar' DíazBoricuas en Grandes Ligas
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