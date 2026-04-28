Alex Cora habría declinado oferta para dirigir a los Phillies de Filadelfia

Tras su sorpresivo despido como mánager de los Red Sox de Boston el pasado sábado, el boricua Alex Cora habría rechazado un ofrecimiento para asumir la dirección de los alicaídos Phillies de Filadelfia, tras la salida del dirigente Rob Thomson.

La información fue dada a conocer por el periodista de USA Today, Bob Nightengale.

Nightengale señaló que Cora declinó la oferta ante su deseo de pasar tiempo con la familia.

Los Phillies anunciaron que el coach de banca Don Mattingly será el dirigente interino hasta el final de esta campaña.

Los Phillies empatan en el sótano con los Mets de Nueva York en la División Este de la Liga Nacional con marca de 9-19. Juegan para 1-9 en los últimos 10 encuentros.

Este martes, Cora también rompió el silencio con un emotivo mensaje dirigido a la afición de la novena en las redes sociales.

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En sus palabras, dejó ver gratitud, respeto y un profundo vínculo con la ciudad de Boston, donde estuvo dirigiendo por poco más de siete temporadas, alcanzando el campeonato de la Serie Mundial en 2018.

“Boston, te vamos a extrañar. Gracias por hacernos parte de ti. Boston Red Sox, ustedes son el (corazón) ❤️ de ese equipo—sigan creyendo. De verdad les importa, y eso es lo que impulsa a todos en los Red Sox a darlo todo día tras día. Con respeto y cariño“, escribió el exjugador en su cuenta de X (antes Twitter).

Cora y otros cinco coaches del equipo, incluyendo al boricua Ramón Vázquez, fueron despedidos el sábado tras la victoria 17-1 ante Baltimore.

Cora dejó al equipo en el sótano de la División Este de la Liga Americana con 10-17.

Cora estaba bajo contrato con los Red Sox hasta el 2027. En julio de 2024 acordó una extensión garantizada de tres años y $21 millones.

Cora estaba en su octava temporada como mánager de los Red Sox. Su récord para la franquicia durante ese periodo fue de 619-541.