Resiliencia en la lomita: Yacksel Ríos vuelve a las Mayores tras dura batalla
Después de sufrir lesiones que frenaron su carrera, el relevista de 32 años debutó con los Cubs de Chicago
28 de abril de 2026 - 3:00 PM
28 de abril de 2026 - 3:00 PM
En 2023, la carrera del lanzador puertorriqueña Yacksel Ríos se dio detenida.
Militando con los entonces Athletics de Oakland, el gurabeño fue colocado en la lista de lesionados por una lesión en el brazo derecho. Originalmente recibió un diagnóstico del síndrome de Raynaud, que lo llevó a pensar en el retiro.
Pero luego resultó que se trataba de un coágulo en el área de la axila derecha. El mismo fue removido y en ese momento culminó su temporada con solo tres apariciones.
Ríos no se quitó y en 2024 firmó con los Mets de Nueva York. Lanzó en 40 juegos con ERA de 3.30 en 30 innings.
RHP Yacksel Ríos will wear number 57. Last worn by RHP Brooks Kriske in 2025. #Cubs pic.twitter.com/AO0lpcjTKE— MLB Jersey Numbers (@NumbersMLB) April 26, 2026
Pero en 2025 volvió a lesionarse y apenas lanzó con los Mets en las Menores. Tan solo completó lanzó en tres encuentros. Otra pausa llegaba a su carrera.
Trabajó en su rehabilitación y en el invierno retornó a lanzar con los Criollos de Caguas. Y fue dominante al registrar efectividad de 1.53 en 17.2 entradas con 17 ponches.
Esta actuación le ayudó a continuar en el béisbol organizado.
En enero, Ríos, de 32 años, pactó un contrato de liga menor con los Cubs de Chicago y el pasado domingo hizo su retorno a las Grandes Ligas, después de su última aparición en 2023.
En el revés ante los Dodgers, Ríos tiró 1.2 entradas y no permitió hits con dos ponches. Solo hizo 13 pitcheos, 10 de ellos strikes. Fue un gran regreso al ‘Circo Grande’.
Originalmente, Ríos, quien ha lanzado con Puerto Rico en los últimos dos Clásicos de Béisbol, fue seleccionado por los Phillies de Filadelia en la duodécima ronda en 2011. Tuvo su debut en las Mayores con los Phillies en 2017.
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