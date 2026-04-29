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¡Qué jugada! Fernando Cruz se roba el “show” con joya defensiva en la victoria de los Yankees

El relevista puertorriqueño protagonizó una espectacular jugada ante los Rangers

29 de abril de 2026 - 8:34 AM

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Fernando Cruz celebra tras cerrar la octava entrada en el juego ante los Rangers. (Tony Gutierrez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Arlington - Primero fue el jardinero izquierdo Cody Bellinger con una gran atrapada cerca de la verja; seguido de inmediato por el jardinero central Trent Grisham, que completó otra espectacular jugada defensiva en el jardín central, y no mucho después por el campocorto panameño José Caballero, que saltó para atrapar un corto batazo al izquierdo.

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Estas tres jugadas defensivas de los jugadores de los Yankees quizás fueron superadas por la realizada por el relevista boricua Fernando Cruz, quien, originalmente, fue seleccionado por Kansas City en el draft como jugador de cuadro.

La joya defensiva de Cruz podría llevarse la mayor atención, después de que el derecho cortó el intento de toque de sacrificio de Joc Pederson entre el montículo y la tercera base, con dos en base y nadie fuera en la octava entrada de la victoria de Nueva York por 3-2 sobre los Rangers de Texas la noche del martes.

Todavía sentado tras ponerle el guante a la pelota, Cruz la desenterró y, mientras caía de espaldas, hizo un tiro con bote a tercera; el estirón de Ryan McMahon fue suficiente para vencer por muy poco a Josh Jung, que se deslizó.

El toletero y Jugador Más Valioso Aaron Judge, que estaba concentrado en respaldar la primera base desde el jardín derecho porque le preocupaba un posible tiro descontrolado hacia esa dirección, comentó que ha escuchado a Cruz hablar de su pasado.

Creo que ahora podría creerle. Ya veremos. Necesito ver un par de buenas jugadas más como esa. Me preocupa más que él simplemente siga haciendo lo suyo en el montículo. Creo que estaremos bien”, señaló Judge con una sonrisa.

Cruz salió ileso de la entrada al ponchar a Jake Burger y al bateador emergente dominicano Ezequiel Duran, y lanzó siete strikes consecutivos después de su obra maestra defensiva.

Creo que me describe como un tipo de adrenalina”, manifestó Cruz, de 36 años, quien era infielder cuando Kansas City lo seleccionó en el draft desde Puerto Rico en 2007, pero se convirtió en lanzador antes de finalmente llegar a las Grandes Ligas con Cincinnati en 2022.

“Es simplemente quien soy. Me concentré después de eso, y todo simplemente salió”, dijo Cruz, quien acumula ERA de 3.60 con 17 ponches en 10 entradas en la campaña.

Bellinger abrió la parte baja de la primera al alcanzar un batazo elevado de Brandon Nimmo, en la esquina del jardín izquierdo, y Grisham se lanzó de pecho en el central para atrapar un lineazo de Jung para el segundo out.

En la segunda entrada, Caballero hizo su jugada saltando en un débil batazo de Evan Carter hacia el jardín izquierdo-central corto.

“Es la defensa la que respalda al pitcheo”, señaló Boone después de la décima victoria de su equipo en 11 juegos. “Ha habido veces en que no anotamos un montón de carreras. No anotamos un montón de carreras esta noche. Por lo general, hay que jugar limpio cuando eso pasa para acumular victorias”.

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Fernando CruzYankees de Nueva YorkGrandes Ligas
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