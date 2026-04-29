Regresa el 10K del Puente Teodoro Moscoso con más de 8,000 corredores

La carrera del 10K del Puente Teodoro Moscoso regresa este sábado con nuevos bríos y alianzas, según se informó este miércoles en una conferencia de prensa celebrada en la sede de uno de sus socios, el Mall of San Juan.

El evento vuelve bajo la producción de Rimas Sports, que ha llevado el proceso de inscripciones con una energía comparable a la de los eventos que llenan a capacidad el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Tenemos un ‘sold out’ de inscripciones. Decir que logramos un ‘sold out’ tres días antes del evento siempre es positivo”, expresó Alejandro Pabón, de Rimas Sports.

El lleno total representa más de 8,000 corredores inscritos, incluidos fondistas élite locales como Alexander Torres, Paola Ramos y Arnaldo Martínez, detalló el director técnico de la carrera, Joe Laboy.

Entre los participantes habrá corredores de 22 estados de Estados Unidos, así como de países como Colombia, España, Francia y Noruega. De hecho, la Compañía de Turismo figura entre los aliados del evento.

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El 10K también retoma su carácter benéfico, brindando apoyo al Centro de Trauma, el Hospital Pediátrico y la Good Bunny Foundation.

Dedicatoria

En ese contexto, la carrera será dedicada al comediante Raymond Arrieta, quien, además de hacer reír, ha impactado vidas a través de sus conocidos recorridos por Puerto Rico a beneficio del Hospital Oncológico.

Arrieta estuvo presente en la conferencia de prensa. Se mostró visiblemente afectado por el reciente fallecimiento de su padre, pero igualmente comprometido con el evento.

El comediante estará en la salida de la carrera, donde dará el disparo inicial con el humor que lo caracteriza, aun en medio de su duelo, y compartirá la dedicatoria con los pacientes que se beneficiarán de la actividad.

La carrera será dedicada al reconocido comediante Raymond Arrieta, quien recientemente perdió a su padre. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Se pueden tirar todas las fotos que quieran conmigo en la salida”, comentó.

“El pueblo sabe que tuve una situación difícil en la familia y no sabía qué iba a pasar (con la dedicatoria del 10K). Pero aquí estamos, sobre todo porque hemos visitado el Pediátrico y conocemos la necesidad que hay. También sabemos que el Centro de Trauma necesita apoyo. Y no le podía decir que no a Good Bunny, porque hicieron un donativo de $100,000 al Oncológico que fue de gran ayuda. Tenía que sacar fuerzas para estar aquí, y aquí estamos”, expresó.

Algunas de las personas que recogían su paquete con artículos para la carrera, incluyendo el número de corredor. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Estoy contento y honrado. A nombre de todos esos pacientes, y por cualquier situación que estén pasando, estamos aquí por ustedes. Esta dedicatoria no es solo para mí, sino para todos ellos”, añadió.

Además de apoyar causas benéficas, el evento ofrecerá a los participantes un concierto musical en los predios del Mall of San Juan tras la carrera.

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Como parte de la producción de Rimas Sports, el cantante Pedro Capó se presentará en tarima, junto a las agrupaciones Los Walters, Jutchz y Los DPR.

“Queremos elevar la experiencia y la cultura para que todo el mundo vea cómo lo hacemos en Puerto Rico”, dijo Pabón.

GFR Media y sus marcas El Nuevo Día y Primera Hora también figuran entre los aliados del evento. La empresa ha estado vinculada al 10K desde sus inicios, hace 20 años, cuando participaban fondistas africanos de alto nivel, y continúa apoyándolo en su evolución como evento “sold out”, de impacto social, cultural y de conexión con la diáspora boricua.

El 'CEO' de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, se dirige a los medios de comunicación y algunos de los participantes de la carrera. (Ramon "Tonito" Zayas)

Su principal oficial ejecutivo, Rafael Lama Bonilla, también estuvo presente en la conferencia y explicó las razones para respaldar la iniciativa.

“Estamos agradecidos de apostar a una reingeniería del evento y a cuatro aspectos que, para nosotros como medio de comunicación, son fundamentales: la música, el deporte, el impacto social y el impacto económico. Esos elementos unen a Puerto Rico. Para nosotros es un orgullo y un privilegio aportar. Las tres fundaciones beneficiadas trabajan con la salud y con los niños. Sin salud no hay vida, y sin niños no hay futuro”, expresó.

Datos de logística de la carrera

Participantes hacen fila para completar el proceso de inscripción del 10K del Puente Teodoro Moscoso. (Ramon "Tonito" Zayas)

El Puente Teodoro Moscoso permanecerá cerrado desde las 12:00 a.m. del sábado hasta las 12:00 p.m. del domingo para la celebración del evento, que contará con más de 8,000 corredores, informó el director técnico.

El Mall of San Juan mantendrá sus accesos disponibles por la avenida Piñero, la avenida Muñoz Rivera, el Expreso de Trujillo Alto y el Ramal 8.

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Los organizadores recomiendan a los participantes utilizar el Tren Urbano para llegar al área de salida. Desde las afueras de la estación Universidad habrá transportación gratuita en guaguas hasta el puente.