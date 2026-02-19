Fundación Rimas amplía su agenda para el 2026 tras tres años de gestión comunitaria

La Fundación Rimas, organización sin fines de lucro asociada al sello discográfico Rimas Entertainment, anunció hoy, jueves, su agenda de proyectos para este año, que incluye el fortalecimiento de programas existentes, como La Academia, y la creación de un nuevo campus y un programa de fútbol.

Bajo el lema “Tres y Sumando”, la presentación de la Fundación –celebrada en el Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe (C3Tec) en Caguas– reunió a líderes comunitarios y representantes de entidades colaboradoras para consolidar el compromiso con la creación de oportunidades para jóvenes en situaciones de riesgo a través de la música, la educación, el deporte y el arte, y presentar la evolución de la entidad tras tres años de gestión comunitaria.

“Queremos poder llevar programas que mantengan a los jóvenes fuera de riesgo, para que los mantengan en espacios seguros, y yo creo que ha sido evidente que hemos podido lograr darles espacio, crear espacios para ellos donde sientan un interés, sientan una cierta seguridad de estar y ha sido validado por las personas inmediatas a estos jóvenes”, expresó José Benítez Díaz, director ejecutivo de la Fundación, a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Los planes de ampliación incluyen el lanzamiento de Campos de Esperanza, un nuevo programa de fútbol en alianza con la Fundación de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para la Niñez, que beneficiará a participantes de los campus Las Margaritas y Villalba.

Asimismo, la Fundación, bajo su programa piloto Campus Comunidad, creó un nuevo campus en la barriada Morales de Caguas, que servirá como centro para el acompañamiento de jóvenes en procesos de inserción comunitaria, destrezas de empleabilidad y acceso a oportunidades educativas postsecundarias.

“Campus Caguas, que comenzó ahora, pues, ahí el proyecto que ellos van a estar trabajando de La Academia es ‘Influencers para el Bien’ y ahí lo ideal es que vayan teniendo una perspectiva más amplia de las redes, del manejo de las redes sociales y que utilicen esas herramientas como ‘change making’, como factores de cambio”, sostuvo Benítez Díaz sobre el plan de trabajo del campus.

El Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe (C3Tec), en Caguas, fue escenario de la presentación. (Suministrada)

La Academia, programa de formación extracurricular que ofrece talleres para que los jóvenes planifiquen su futuro profesional, se fortalecerá a través de su alianza con las organizaciones sin fines de lucro Caras con Causa y Boys & Girls Club de Puerto Rico y con los Centros de Tratamiento Social de Villalba y Ponce.

“Mientras las organizaciones nos vean a nosotros como componentes de valor para donde ellos están y nos permitan, pues, siempre vamos a estar ahí y, hasta ahora, en todas las comunidades que hemos podido impactar, la gran mayoría hemos podido mantenernos de manera más fija”, dijo Benítez Díaz, al comentar sobre la colaboración con otras entidades.

PUBLICIDAD

Por su parte, Héctor González, presidente de la Junta de Directores de la Fundación, destacó el propósito de la organización en entusiasmar a la juventud “inspirando a la próxima generación de líderes y proveyendo oportunidades para potenciar su desarrollo individual y colectivo”.