Víctor Ortiz Rivera establece marca nacional en 10K en España

El barranquiteño Víctor Ortiz Rivera, cuya carrera ha estado mayormente ligada a la pista, estableció este domingo en España una marca nacional en fondismo para la distancia de 10 kilómetros al registrar 28:13 minutos.

Ortiz Rivera logró la marca en el 10K Facsa de Castellón, España, prueba que fue ganada con tiempo de 26:38 minutos. Los primeros cuatro corredores bajaron de los 27 minutos.

El 10K Facsa Castellón cuenta con el sello de World Athletics.

La marca anterior también pertenecía a Ortiz Rivera, con 28:42 minutos, establecida en 2025 en Francia.

Ortiz Rivera posee además la marca nacional en los 3,000 metros con obstáculos, una prueba de pista.

El barranquiteño compitió por segunda ocasión en el 10K Facsa Castellón. En la edición de 2025 cronometró entonces 29:03 minutos, resultado que le valió la vigésima quinta posición.

Este domingo, Ortiz Rivera finalizó en la décimo novena posición con su tiempo de 28:13 minutos.

Ortiz Rivera se expresó en sus redes sociales sobre el logro de este domingo.