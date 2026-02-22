Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Ortiz Rivera establece marca nacional en 10K en España

El barranquiteño registró 28:13 en el 10K Facsa de Castellón y superó el récord nacional previo en la distancia

22 de febrero de 2026 - 2:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Ortiz Rivera registró 28:13 minutos. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El barranquiteño Víctor Ortiz Rivera, cuya carrera ha estado mayormente ligada a la pista, estableció este domingo en España una marca nacional en fondismo para la distancia de 10 kilómetros al registrar 28:13 minutos.

RELACIONADAS

Ortiz Rivera logró la marca en el 10K Facsa de Castellón, España, prueba que fue ganada con tiempo de 26:38 minutos. Los primeros cuatro corredores bajaron de los 27 minutos.

El 10K Facsa Castellón cuenta con el sello de World Athletics.

La marca anterior también pertenecía a Ortiz Rivera, con 28:42 minutos, establecida en 2025 en Francia.

Ortiz Rivera posee además la marca nacional en los 3,000 metros con obstáculos, una prueba de pista.

El barranquiteño compitió por segunda ocasión en el 10K Facsa Castellón. En la edición de 2025 cronometró entonces 29:03 minutos, resultado que le valió la vigésima quinta posición.

Este domingo, Ortiz Rivera finalizó en la décimo novena posición con su tiempo de 28:13 minutos.

Ortiz Rivera se expresó en sus redes sociales sobre el logro de este domingo.

“La paciencia es la virtud… pero la disciplina es la que cumple la promesa”, escribió en su página de Facebook, donde también señaló que no competía desde agosto de 2025.

Tags
FondismoEspañaatletismo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: