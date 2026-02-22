Víctor Ortiz Rivera establece marca nacional en 10K en España
El barranquiteño registró 28:13 en el 10K Facsa de Castellón y superó el récord nacional previo en la distancia
22 de febrero de 2026 - 2:06 PM
22 de febrero de 2026 - 2:06 PM
El barranquiteño Víctor Ortiz Rivera, cuya carrera ha estado mayormente ligada a la pista, estableció este domingo en España una marca nacional en fondismo para la distancia de 10 kilómetros al registrar 28:13 minutos.
Ortiz Rivera logró la marca en el 10K Facsa de Castellón, España, prueba que fue ganada con tiempo de 26:38 minutos. Los primeros cuatro corredores bajaron de los 27 minutos.
El 10K Facsa Castellón cuenta con el sello de World Athletics.
La marca anterior también pertenecía a Ortiz Rivera, con 28:42 minutos, establecida en 2025 en Francia.
Ortiz Rivera posee además la marca nacional en los 3,000 metros con obstáculos, una prueba de pista.
El barranquiteño compitió por segunda ocasión en el 10K Facsa Castellón. En la edición de 2025 cronometró entonces 29:03 minutos, resultado que le valió la vigésima quinta posición.
Este domingo, Ortiz Rivera finalizó en la décimo novena posición con su tiempo de 28:13 minutos.
Ortiz Rivera se expresó en sus redes sociales sobre el logro de este domingo.
“La paciencia es la virtud… pero la disciplina es la que cumple la promesa”, escribió en su página de Facebook, donde también señaló que no competía desde agosto de 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: