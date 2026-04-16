Victoria Beckham habla por primera vez de su relación con su hijo Brooklyn: “El amor de madre no caduca”

Mientras su imperio de moda y belleza alcanza récord de beneficios y se expande con nuevas colaboraciones, la exSpice Girl y diseñadora de moda, Victoria Beckham, ha decidido que el silencio ya no es una opción frente a las constantes especulaciones que rodean a su familia.

“Queremos muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres. Llevamos más de 30 años en el punto de mira y lo único que hemos intentado hacer siempre es proteger a nuestros hijos y quererlos”, expresó a The Wall Street Journal.

Sin entrar en detalles sobre los conflictos legales o financieros que han circulado en la prensa británica, Victoria enfatizó que, aunque las dinámicas familiares evolucionan y atraviesan etapas de fricción natural cuando los hijos buscan su propia identidad, su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de todos sus hijos.

La diseñadora recalcó que tanto ella como su esposo, David Beckham han intentado criar a sus cuatro hijos con valores de trabajo y respeto, admitiendo que, como en cualquier hogar, existen desafíos y momentos de aprendizaje.

PUBLICIDAD

“A los hijos se les debe permitir cometer errores; así es como aprenden”, expresó.

Estas declaraciones llegan en un punto crítico, donde la prensa internacional ha puesto bajo la lupa la relación de los Beckham con la esposa de Brooklyn, Nicola Peltz, y buscan proyectar una imagen de resiliencia y unidad a pesar de las notables ausencias en eventos familiares recientes desde hace meses.