Jowell & Randy lanzan canción inspirada en su viaje a Japón junto a Bad Bunny
El lanzamiento surge tras su participación en el Billions Club Live en Japón
10 de abril de 2026 - 12:15 PM
10 de abril de 2026 - 12:15 PM
El reconocido dúo de reggaetón Jowell & Randy presentó este viernes su nuevo sencillo “Bien Guillao en Japón”, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.
Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en su trayectoria, reafirmando su capacidad de evolucionar sin perder la esencia que los ha convertido en referentes del género urbano.
“Bien Guillao en Japón” es un tema que combina el ADN clásico del reguetón con sonidos modernos del perreo global, logrando una propuesta fresca, energética y altamente contagiosa. Con este sencillo, Jowell & Randy continúan conectando con nuevas audiencias alrededor del mundo, llevando su característico estilo a escenarios internacionales.
El lanzamiento surge tras su participación en el Billions Club Live en Tokyo, Japón, un show especial de Bad Bunny que reunió a fanáticos en una experiencia única. En este escenario, Jowell & Randy fueron invitados especiales del artista, formando parte de un momento de alto impacto que encendió al público y reafirmó la presencia global del movimiento urbano latino.
“Bien Guillao en Japón” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
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