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Jowell & Randy lanzan canción inspirada en su viaje a Japón junto a Bad Bunny

El lanzamiento surge tras su participación en el Billions Club Live en Japón

10 de abril de 2026 - 12:15 PM

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Jowell & Randy. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El reconocido dúo de reggaetón Jowell & Randy presentó este viernes su nuevo sencillo “Bien Guillao en Japón”, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

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Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en su trayectoria, reafirmando su capacidad de evolucionar sin perder la esencia que los ha convertido en referentes del género urbano.

“Bien Guillao en Japón” es un tema que combina el ADN clásico del reguetón con sonidos modernos del perreo global, logrando una propuesta fresca, energética y altamente contagiosa. Con este sencillo, Jowell & Randy continúan conectando con nuevas audiencias alrededor del mundo, llevando su característico estilo a escenarios internacionales.

El lanzamiento surge tras su participación en el Billions Club Live en Tokyo, Japón, un show especial de Bad Bunny que reunió a fanáticos en una experiencia única. En este escenario, Jowell & Randy fueron invitados especiales del artista, formando parte de un momento de alto impacto que encendió al público y reafirmó la presencia global del movimiento urbano latino.

“Bien Guillao en Japón” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Jowell y Randy deleitaron al público con más de 50 temas, que van desde "Poco loca" hasta "Safaera". Los intérpretes usaron atuendos únicos que mezclan teatralidad y “flow” urbano que iban acorde con las cinco temáticas del "show". La escenografía temática cambió según la sección del concierto y tuvo su fin con la parte navideña.
1 / 12 | Jowell y Randy imponen su estilo único en la serie de conciertos "3D". Jowell y Randy deleitaron al público con más de 50 temas, que van desde "Poco loca" hasta "Safaera". - Stephanie Rojas Rodriguez
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Jowell & RandyBad BunnyJapón
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