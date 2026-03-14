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Jowell celebra su primer fan japónes: “Si no es por el video no nos creen”

El cantante urbano visitó Tokio al ser invitado por Bad Bunny a su concierto “Billions Club Live”, de Spotify

14 de marzo de 2026 - 3:20 PM

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La energía del evento alcanzó su punto máximo con la aparición sorpresa de Jowell & Randy para interpretar el éxito "Safaera". (Hanna Lassen)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante urbano Jowell vivió un momento especial y único en un tren en Japón, cuando un fanático, a quien describió como el primero de origen japonés, se le acerco a él y a su compañero de dúo Randy, para saludarlos y pedirles una foto.

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A través de un vídeo, y un breve escrito, el intérprete contó lo sucedido.

“Este chamaco vino corriendo desde lejos y nos pilló entrando al tren. Oficialmente nuestro primer fan japonés. Resulta que él estuvo en el ‘show’ donde estuvimos con Benito y se acordó de nosotros, le encantó nuestro ‘flow’ y comenzó a seguirnos. De casualidad nos vió entrando al tren y nos alcanzó pa’ una foto”, contó.

Acto seguido, aseguró estar más emocionado que el fanático que logró su cometido.

“No sé quién estaba mas emocionao’, si él o nosotros. Que bueno que pudimos grabar este momento. Si no es por el video no nos creen. Mi gente no es feka, el reguetón llegó a Japón”, concluyó en el mensaje.

El dúo de reguetón compartió escenario con Bad Bunny, en un concierto histórico, al ser la primera presentación de la superestrella global en suelo asiático. El pasado 7 de marzo, Bad Bunny interpretó 17 de sus mayores éxitos, incluyendo una versión en salsa, por primera vez, de “Mia”, junto a Los Pleneros de la Cresta y Los Sobrinos, llevando los sonidos auténticos de Puerto Rico hasta Tokio. Otros momentos destacados incluyeron “Yonaguni”, donde Bad Bunny y el público cantaron al mismo tiempo la parte en japonés por primera vez; una versión en salsa de “BAILE INoLVIDABLE”; y la aparición sorpresa de Jowell & Randy para interpretar “Safaera”. El DJ local Nasthug abrió y cerró la noche.

El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club.Este evento íntimo reunió a más de 2,300 de sus principales seguidores en Japón para vivir una experiencia musical exclusiva.El setlist incluyó temas emblemáticos como "Tití Me Preguntó", "DÁKITI" y "Me Porto Bonito". La presentación de "NUEVAYoL" y "DtMF" hacia el final de la noche cerró con broche de oro una jornada inolvidable.
1 / 18 | Bad Bunny puso a bailar a Tokio en el Spotify Billions Club Live. El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club. - Tomohiro Ohsumi

Luego de esa presentación, Jowell publicó un mensaje extenso, en el que contó cómo ha logrado cumplir sus sueños de presentarse en escenarios que en un principio consideraba inalcanzable, desde Mayagüez, hasta países de Latinoamérica, Europa, Australia y finalmente Japón.

“Moraleja, no importa de donde salgas, no importa de donde vengas, no importan las limitaciones que la vida te presente … nunca, pero nunca pares de soñar. Te lo dice Jowell", expresó el cantante.

Jowell y Randy están en Argentina este sábado 14 de marzo, donde presentan su concierto 3D, en la capital Buenos Aires.

Jowell y Randy deleitaron al público con más de 50 temas, que van desde "Poco loca" hasta "Safaera". Los intérpretes usaron atuendos únicos que mezclan teatralidad y “flow” urbano que iban acorde con las cinco temáticas del "show". La escenografía temática cambió según la sección del concierto y tuvo su fin con la parte navideña.
1 / 12 | Jowell y Randy imponen su estilo único en la serie de conciertos "3D". Jowell y Randy deleitaron al público con más de 50 temas, que van desde "Poco loca" hasta "Safaera". - Stephanie Rojas Rodriguez

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Jowell & RandyJapón
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