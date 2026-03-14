Jowell celebra su primer fan japónes: “Si no es por el video no nos creen”

El cantante urbano Jowell vivió un momento especial y único en un tren en Japón, cuando un fanático, a quien describió como el primero de origen japonés, se le acerco a él y a su compañero de dúo Randy, para saludarlos y pedirles una foto.

A través de un vídeo, y un breve escrito, el intérprete contó lo sucedido.

“Este chamaco vino corriendo desde lejos y nos pilló entrando al tren. Oficialmente nuestro primer fan japonés. Resulta que él estuvo en el ‘show’ donde estuvimos con Benito y se acordó de nosotros, le encantó nuestro ‘flow’ y comenzó a seguirnos. De casualidad nos vió entrando al tren y nos alcanzó pa’ una foto”, contó.

Acto seguido, aseguró estar más emocionado que el fanático que logró su cometido.

“No sé quién estaba mas emocionao’, si él o nosotros. Que bueno que pudimos grabar este momento. Si no es por el video no nos creen. Mi gente no es feka, el reguetón llegó a Japón”, concluyó en el mensaje.

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El dúo de reguetón compartió escenario con Bad Bunny, en un concierto histórico, al ser la primera presentación de la superestrella global en suelo asiático. El pasado 7 de marzo, Bad Bunny interpretó 17 de sus mayores éxitos, incluyendo una versión en salsa, por primera vez, de “Mia”, junto a Los Pleneros de la Cresta y Los Sobrinos, llevando los sonidos auténticos de Puerto Rico hasta Tokio. Otros momentos destacados incluyeron “Yonaguni”, donde Bad Bunny y el público cantaron al mismo tiempo la parte en japonés por primera vez; una versión en salsa de “BAILE INoLVIDABLE”; y la aparición sorpresa de Jowell & Randy para interpretar “Safaera”. El DJ local Nasthug abrió y cerró la noche.

1 / 18 | Bad Bunny puso a bailar a Tokio en el Spotify Billions Club Live. El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club. - Tomohiro Ohsumi 1 / 18 Bad Bunny puso a bailar a Tokio en el Spotify Billions Club Live El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club. Tomohiro Ohsumi Compartir

Luego de esa presentación, Jowell publicó un mensaje extenso, en el que contó cómo ha logrado cumplir sus sueños de presentarse en escenarios que en un principio consideraba inalcanzable, desde Mayagüez, hasta países de Latinoamérica, Europa, Australia y finalmente Japón.

“Moraleja, no importa de donde salgas, no importa de donde vengas, no importan las limitaciones que la vida te presente … nunca, pero nunca pares de soñar. Te lo dice Jowell", expresó el cantante.

Jowell y Randy están en Argentina este sábado 14 de marzo, donde presentan su concierto 3D, en la capital Buenos Aires.