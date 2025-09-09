Jowell y el municipio de San Juan impulsan programa educativo de música urbana

El exponente urbano Jowell llevaba tiempo tocando puertas en diferentes sectores públicos y privados con la idea de realizar una escuela o programa educativo enfocado en el desarrollo de estudiantes en el género urbano.

El año pasado tocó la puerta del municipio de San Juan y hoy, martes, junto al alcalde Miguel A. Romero Lugo, dio a conocer la creación del Programa de Música y Arte Urbana para estudiantes en las escuelas públicas. El nuevo programa del municipio de San Juan se viabilizó mediante un contrato con la editorial Panamericana, empresa puertorriqueña que desarrolló siete módulos y talleres que se ofrecerán en el programa extracurricular a partir de enero de 2026.

El programa beneficiará a 175 jóvenes, principalmente de escuelas públicas de noveno a duodécimo grado. El proyecto busca fomentar la creatividad musical, la permanencia escolar y el desarrollo cultural de jóvenes estudiantes de escuela superior.

PUBLICIDAD

“Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso de abrirle puertas a los jóvenes de San Juan para que tengan acceso a oportunidades reales que los inspiren a seguir estudiando y a desarrollarse como líderes de la economía creativa. El Programa de Música y Arte Urbana será un espacio seguro donde podrán expresarse, formarse y descubrir que su talento puede convertirse en una carrera y en un futuro prometedor”, expresó Romero Lugo.

“Nosotros debemos poner nuestro granito de arena para hacer labor social en estos tiempos son difíciles. Esto es algo que se tenía que hacer desde hace tiempo. Cuando comencé en la música, no existían programas como este. Aprendimos en la calle, con ensayo y error. Hoy, San Juan le está dando a los jóvenes una oportunidad que nosotros no tuvimos que es aprender de manera estructurada, con las herramientas correctas y con el respaldo de su ciudad. Estoy seguro de que de aquí saldrán los próximos grandes talentos del género urbano”, señaló por su parte Jowell.

Los participantes del programa recibirán servicios en horario extendido, tres días a la semana, por un mínimo de tres horas diarias, alcanzando un total de nueve horas semanales. El calendario académico contará con 105 días de clases y cada módulo tendrá una duración de 45 horas.

El esfuerzo contempla la ejecución de dos fases de trabajo: la primera, la adquisición de equipos, que se adjudicó en agosto de 2025 mediante subasta a AVL Group por un costo de $624,387 para la compra de equipos especializados.

PUBLICIDAD

La segunda fase es el desarrollo de módulos y talleres con la firma de contrato con la Editorial Panamericana que producirá el diseño de los módulos. Las áreas que se van a trabajar son: producción musical, preproducción y postproducción; interpretación y composición; arte gráfico y urbano; manejo y representación de artistas; fotografía y edición; filmación y producción audiovisual y coreografía.

Cada módulo busca proveer destrezas técnicas, fomentar la autoestima, la disciplina y la motivación para que los estudiantes desarrollen su talento y creatividad desde un formato educativo.

El Programa de Música y Arte Urbana busca convertirse en un pilar educativo y cultural para los jóvenes sanjuaneros, fortaleciendo la retención escolar, la inclusión educativa y la capacitación en destrezas aplicables al autoempleo y a carreras dentro de la industria cultural.