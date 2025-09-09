Opinión
Suscriptores
9 de septiembre de 2025
83°tormenta
Entretenimiento
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Jowell y el municipio de San Juan impulsan programa educativo de música urbana

A partir de enero de 2026 comenzará un proyecto dirigido a estudiantes para el desarrollo de su talento y creatividad

9 de septiembre de 2025 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
El alcalde Miguel Romero y el exponente urbano Jowell en la conferencia de prensa. (sumiinistrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El exponente urbano Jowell llevaba tiempo tocando puertas en diferentes sectores públicos y privados con la idea de realizar una escuela o programa educativo enfocado en el desarrollo de estudiantes en el género urbano.

El año pasado tocó la puerta del municipio de San Juan y hoy, martes, junto al alcalde Miguel A. Romero Lugo, dio a conocer la creación del Programa de Música y Arte Urbana para estudiantes en las escuelas públicas. El nuevo programa del municipio de San Juan se viabilizó mediante un contrato con la editorial Panamericana, empresa puertorriqueña que desarrolló siete módulos y talleres que se ofrecerán en el programa extracurricular a partir de enero de 2026.

El programa beneficiará a 175 jóvenes, principalmente de escuelas públicas de noveno a duodécimo grado. El proyecto busca fomentar la creatividad musical, la permanencia escolar y el desarrollo cultural de jóvenes estudiantes de escuela superior.

“Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso de abrirle puertas a los jóvenes de San Juan para que tengan acceso a oportunidades reales que los inspiren a seguir estudiando y a desarrollarse como líderes de la economía creativa. El Programa de Música y Arte Urbana será un espacio seguro donde podrán expresarse, formarse y descubrir que su talento puede convertirse en una carrera y en un futuro prometedor”, expresó Romero Lugo.

“Nosotros debemos poner nuestro granito de arena para hacer labor social en estos tiempos son difíciles. Esto es algo que se tenía que hacer desde hace tiempo. Cuando comencé en la música, no existían programas como este. Aprendimos en la calle, con ensayo y error. Hoy, San Juan le está dando a los jóvenes una oportunidad que nosotros no tuvimos que es aprender de manera estructurada, con las herramientas correctas y con el respaldo de su ciudad. Estoy seguro de que de aquí saldrán los próximos grandes talentos del género urbano”, señaló por su parte Jowell.

Los participantes del programa recibirán servicios en horario extendido, tres días a la semana, por un mínimo de tres horas diarias, alcanzando un total de nueve horas semanales. El calendario académico contará con 105 días de clases y cada módulo tendrá una duración de 45 horas.

El esfuerzo contempla la ejecución de dos fases de trabajo: la primera, la adquisición de equipos, que se adjudicó en agosto de 2025 mediante subasta a AVL Group por un costo de $624,387 para la compra de equipos especializados.

La segunda fase es el desarrollo de módulos y talleres con la firma de contrato con la Editorial Panamericana que producirá el diseño de los módulos. Las áreas que se van a trabajar son: producción musical, preproducción y postproducción; interpretación y composición; arte gráfico y urbano; manejo y representación de artistas; fotografía y edición; filmación y producción audiovisual y coreografía.

Cada módulo busca proveer destrezas técnicas, fomentar la autoestima, la disciplina y la motivación para que los estudiantes desarrollen su talento y creatividad desde un formato educativo.

El Programa de Música y Arte Urbana busca convertirse en un pilar educativo y cultural para los jóvenes sanjuaneros, fortaleciendo la retención escolar, la inclusión educativa y la capacitación en destrezas aplicables al autoempleo y a carreras dentro de la industria cultural.

Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. Vico C, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz, nació el 8 de septiembre de 1971 en Brooklyn, Nueva York, y creció en el barrio Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico. En 2022 lanzó dos álbumes, "El amor y yo" y "Emociones", este último con 19 sencillos y colaboraciones con artistas como El Alfa, Jhayco, DJ Nelson y Mora, mostrando su crecimiento artístico y versatilidad.
1 / 56 | Artistas clave de la música urbana puertorriqueña que marcaron el género a nivel mundial. Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. - ELNUEVODIA.COM

