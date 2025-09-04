¿Cuál fue el valioso regalo que le hizo Carlos Beltrán a Jowell que lo dejó perplejo?

El deporte y la música unen a los pueblos. Los puertorriqueños celebramos las victorias deportivas al son de la música y es por ello que la admiración y el orgullo se intercala entre cantantes y atletas.

Prueba de ello, es el intercambio de respeto que experimentó recientemente el reguetonero Jowell con el expelotero de las Grandes Ligas, Carlos Beltrán. La voz del dúo Jowell y Randy es y siempre ha sido un fanático de Beltrán en el campo de juego y al fin pudo dejarle saber la gran admiración y honra que le profesa como deportista y ser humano.

Jowell y Beltrán coincidieron el pasado fin de semana en una boda en República Dominicana. Luego, el exponente urbano se encontró con el exjugador de los Mets y gerente general del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026 sin imaginar que Beltrán lo sorprendería con un regalo que lo dejó sin palabras.

El momento fue captado en video y Jowell lo compartió en las redes sociales.

“Que emoción recibir estos detalles de parte de un ídolo como@cbeltran15 Su Jersey#EdiciónEspecial y el bate que usó para el Campeonato Serie Mundial 2017 con Houston. El que sabe un poquito de béisbol entenderá el valor de esto.Gracias a Carlos, si fue GRANDE como pelotero, es un GIGANTE como Ser Humano. Dios me lo bendiga a el y a su hermosa familia!“, expresó Jowell.

Por su parte, Beltrán precisó que le hizo el valioso obsequio porque sabía que Jowell es un gran fanático de su trayectoria en el béisbol.

El reguetonero aprovechó el encuentro para mostrarle una obra de arte, que retrata el rostro de Beltrán, realizada por el artista Julio María para que el exjugador de los Mets estampara su firma.

“Yo tengo varios personajes, incluyendo a mi papá (el fenecido Avelino Muñoz) que me hace sentir orgulloso y tú eres uno de ellos”, le dijo Jowell a Beltrán frente a la pintura.