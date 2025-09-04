Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
4 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuál fue el valioso regalo que le hizo Carlos Beltrán a Jowell que lo dejó perplejo?

El reguetonero y el expelotero de Grandes Ligas tuvieron un hermoso encuentro de admiración y respeto

4 de septiembre de 2025 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exponente urbano Jowell admira la carrera deportiva de Carlos Beltrán. (Archivo/Vanessa Serta)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El deporte y la música unen a los pueblos. Los puertorriqueños celebramos las victorias deportivas al son de la música y es por ello que la admiración y el orgullo se intercala entre cantantes y atletas.

RELACIONADAS

Prueba de ello, es el intercambio de respeto que experimentó recientemente el reguetonero Jowell con el expelotero de las Grandes Ligas, Carlos Beltrán. La voz del dúo Jowell y Randy es y siempre ha sido un fanático de Beltrán en el campo de juego y al fin pudo dejarle saber la gran admiración y honra que le profesa como deportista y ser humano.

Jowell y Beltrán coincidieron el pasado fin de semana en una boda en República Dominicana. Luego, el exponente urbano se encontró con el exjugador de los Mets y gerente general del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026 sin imaginar que Beltrán lo sorprendería con un regalo que lo dejó sin palabras.

El momento fue captado en video y Jowell lo compartió en las redes sociales.

“Que emoción recibir estos detalles de parte de un ídolo como@cbeltran15 Su Jersey#EdiciónEspecial y el bate que usó para el Campeonato Serie Mundial 2017 con Houston. El que sabe un poquito de béisbol entenderá el valor de esto.Gracias a Carlos, si fue GRANDE como pelotero, es un GIGANTE como Ser Humano. Dios me lo bendiga a el y a su hermosa familia!“, expresó Jowell.

Por su parte, Beltrán precisó que le hizo el valioso obsequio porque sabía que Jowell es un gran fanático de su trayectoria en el béisbol.

El reguetonero aprovechó el encuentro para mostrarle una obra de arte, que retrata el rostro de Beltrán, realizada por el artista Julio María para que el exjugador de los Mets estampara su firma.

“Yo tengo varios personajes, incluyendo a mi papá (el fenecido Avelino Muñoz) que me hace sentir orgulloso y tú eres uno de ellos”, le dijo Jowell a Beltrán frente a la pintura.

“Aquí @cbeltran15 me firma este arte realizado por @jmariartel cual forma parte de mi galería de ídolos 🇵🇷. Esto significa mucho para mi. Hay detalles en la vida que no tienen precio…. Que agraciado me siento !!“, sostuvo el exponente urbano.

Tags
Jowell & RandyCarlos BeltránGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: