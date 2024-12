Jowell y Randy cierran sus conciertos en Puerto Rico con Bad Bunny como invitado especial

En esta nueva parte, Jowell y Randy aparecieron en el escenario vistiendo como vaqueros y rápidamente interpretar sus temas ‘Vamo abusal’, ‘Perreando’, ‘Dile la verdad’, ‘Las nenas lindas’, ‘Welcome to my crib’ y ‘Shorty’.

El espectáculo acabó con Jowell y Randy ofreciendo lo máximo de la noche con algunos de sus temas más exitosos, entre ellos, ‘Guayoteo’, ‘Lets Go To My Crib’, ‘Pasto Pelú’, ‘Bonita’, ‘Salgo pa’ la calle’ y ‘Cuarentena.