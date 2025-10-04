Jowell revela sorpresa de Bad Bunny a su clase graduanda: “Tiene un corazón tan grande”

Es de todos conocido, que el dúo de reguetón Jowell y Randy cuentan con la bendición de Bad Bunny. Por mencionar solo algunos de los gestos que así lo evidencian, en el 2022 el intérprete nombró al dúo como los mejores reguetoneros; los ha incluido en sus discos y recientemente los invitó, en más de una ocasión, a su histórica residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Sin embargo, muchos desconocían otra forma en que el dúo y la voz de “Nuevayol” estaban entrelazados.

Jowell, del famoso dúo, recordó que cuando el “Conejo Malo” estaba en la escuela superior, su clase quería contratarlos para que cantaran en la fiesta de la promoción, pero no tenían los recursos para hacerlo.

“Voy a contar una historia bien rápido, que no le he dicho a nadie. En ese año que Bad Bunny se iba a graduar de la escuela superior, ellos querían a Jowell y Randy para su graduación, pero lamentablemente era una escuela que no tenía muchos recursos y obviamente estábamos muy ocupados que tampoco podemos estar haciendo concesiones”, contó.

El artista urbano, de 43 años, expresó que recordar esa historia le provoca sentimiento por el “corazón tan grande”que tiene Bad Bunny.

“A mí me da sentimiento decirlo porque este hombre tiene un corazón tan grande. Después de que logra el éxito que hoy día conocemos, él alquiló una discoteca en Puerto Rico, él invitó a toda su clase completa y le pagó los pasajes a los estudiantes que se habían ido a los Estados Unidos. Y le dijo, ‘les tengo una sorpresa, se acuerdan de que no pudimos contratar a Jowell y Randy, aquí están’. Les hicimos un show privado para la clase graduanda”, contó en una entrevista con el programa Somos más.

Bad Bunny fue anunciado como el artista que encabezará Super Bowl de 2026, tras haber culminado su residencia “No me quiero ir de aquí”.

Sobre un posible junte, en ese importante escenario, Jowell también se expresó.

“A mí no me han llamado, pero si me llamaran, obviamente yo no puedo divulgar eso porque ustedes saben que la forma de ellos trabajar es que sea una sorpresa... Cuando ellos monten su show, si ellos creen pertinente que ellos quieren invitar a alguien, ellos saben la decisión, nosotros estaremos como siempre listos para el llamado”, contestó.