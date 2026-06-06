Fallece la mamá de Vanessa de Roide: “No habrá un día que no te extrañe”
Con su reciente partida física, la exreina de belleza pierde a quien la enseñó a ser “la mujer que soy hoy”
6 de junio de 2026 - 3:26 PM
6 de junio de 2026 - 3:26 PM
El entorno familiar de la modelo y presentadora puertorriqueña Vanessa de Roide se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de su madre, una pieza fundamental en su vida personal y profesional. La noticia, compartida por la propia comunicadora a través de sus plataformas digitales, resalta el dolor desgarrador ante la pérdida de quien describió como “una mujer divertida, inteligente y luchadora”.
“Mami, así de linda y sonriente siempre te recordaré. Divertida, inteligente, de carácter fuerte, pero sobre todo una guerrera. Extrañare nuestras 25 llamadas al día, nuestras conversaciones largas y nuestras visitas a tu amado Marshalls”, comenzó.
La ganadora de “Nuestra Belleza Latina 2012″ continuó: “Gracias por estar presente en cada paso, en cada logro, en todos los cumpleaños de mis hijas, por darme los mejores consejos, por ser y enseñarme a ser la mujer que soy. Al partir te llevaste un pedazo muy grande de mi corazón, no sé cómo voy a vivir sin ti, pero sé que Dios y tú desde el cielo me darán las fuerzas para lograrlo. No habrá un día que no te extrañe y no me duela no poder llamarte. Te amo con todo mi corazón”.
Amigos y colegas de la industria del entretenimiento acudieron a la sección de comentarios con mensajes de condolencias y ánimo. Entre tantos, se destacan los de Giselle Blondet, Aleyda Ortiz y Melissa Marty.
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