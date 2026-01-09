Brilla Vanessa de Roide en Telemundo

Más de una década después de coronarse como Nuestra Belleza Latina, Vanessa de Roide ha transformado su título en una plataforma de autenticidad y bienestar. En 2026, la puertorriqueña no solo es reconocida por su carrera en los certámenes de belleza, sino por su valentía al compartir procesos personales que han inspirado a miles de mujeres a priorizar su salud sobre los estándares estéticos.

Al igual que gran parte del año pasado, De Roide arrancó este 2026 frente a las cámaras de Telemundo. Esta faceta, la puertorriqueña la lleva a cabo junto a sus compatriotas Carlos Adyan y Aleyda Ortiz.

“Las boricuas nos ponemos WD40 en las rodillas para darle hasta abajo”, expresó para describir un momento jocoso en el “show” vespertino.

Además de “En casa con Telemundo”, la modelo también se destaca como animadora invitada de “La mesa caliente”. Según ha manifestado, para ella “siempre es un honor” ocupar esa silla.

Así las cosa, De Roide confirma que su rol como presentadora y creadora de contenido refleja una evolución profesional que combina la elegancia del modelaje con la cercanía de la vida cotidiana.