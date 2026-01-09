Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Brilla Vanessa de Roide en Telemundo

La puertorriqueña arrancó el 2026 frente a las cámaras y junto a sus compatriotas Carlos Adyan y Aleyda Ortiz

9 de enero de 2026 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vanessa de Roide es reconocida por su carrera en los certámenes de belleza. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Más de una década después de coronarse como Nuestra Belleza Latina, Vanessa de Roide ha transformado su título en una plataforma de autenticidad y bienestar. En 2026, la puertorriqueña no solo es reconocida por su carrera en los certámenes de belleza, sino por su valentía al compartir procesos personales que han inspirado a miles de mujeres a priorizar su salud sobre los estándares estéticos.

Al igual que gran parte del año pasado, De Roide arrancó este 2026 frente a las cámaras de Telemundo. Esta faceta, la puertorriqueña la lleva a cabo junto a sus compatriotas Carlos Adyan y Aleyda Ortiz.

“Las boricuas nos ponemos WD40 en las rodillas para darle hasta abajo”, expresó para describir un momento jocoso en el “show” vespertino.

Además de “En casa con Telemundo”, la modelo también se destaca como animadora invitada de “La mesa caliente”. Según ha manifestado, para ella “siempre es un honor” ocupar esa silla.

Así las cosa, De Roide confirma que su rol como presentadora y creadora de contenido refleja una evolución profesional que combina la elegancia del modelaje con la cercanía de la vida cotidiana.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
