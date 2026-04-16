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Anitta confiesa cómo usó Photoshop para guiar a sus cirujanos plásticos: “Yo diseñé mi cara”

La cantante ha confirmado públicamente haberse sometido a más de 50 procedimientos

16 de abril de 2026 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anitta. (The Associated Press)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En un mundo donde las celebridades suelen ocultar sus retoques estéticos tras el velo de la genética, la estrella brasileña Anitta ha decidido romper el guion con una honestidad brutal que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos.

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Recientemente, la intérprete de “Envolver” y “Choka Choka” con Shakira, reafirmó su postura frente a las críticas por sus constantes cambios físicos, asegurando que ella es la única responsable de su apariencia actual: “Yo misma diseñé mi cara”.

La cantante confesó que su proceso de transformación no fue producto del azar, sino de un plan meticuloso que comenzó mucho antes de ser millonaria.

Según declaraciones recogidas por medios como Univision y E! News, Anitta reveló que solía editar sus propias fotos en Photoshop para corregir lo que no le gustaba, como su nariz y la falta de mentón; y cuando finalmente tuvo los recursos económicos, llevó esas imágenes editadas a sus médicos con una instrucción clara: “Mira, lo que sea que hice acá en esta foto, hazlo en la vida real”.

Esta transparencia busca enviar un mensaje directo a sus fans sobre las expectativas irreales de belleza. “No es que tú hayas nacido fea y yo guapa. Es porque me he operado”, ha señalado la artista, quien admite haber pasado por decenas de procedimientos, incluyendo rinoplastias y reducciones de busto, para sentirse cómoda en su propia piel.

Tags
AnittaCirugía plástica
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