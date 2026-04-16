Anitta confiesa cómo usó Photoshop para guiar a sus cirujanos plásticos: “Yo diseñé mi cara”

En un mundo donde las celebridades suelen ocultar sus retoques estéticos tras el velo de la genética, la estrella brasileña Anitta ha decidido romper el guion con una honestidad brutal que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos.

Recientemente, la intérprete de “Envolver” y “Choka Choka” con Shakira, reafirmó su postura frente a las críticas por sus constantes cambios físicos, asegurando que ella es la única responsable de su apariencia actual: “Yo misma diseñé mi cara”.

La cantante confesó que su proceso de transformación no fue producto del azar, sino de un plan meticuloso que comenzó mucho antes de ser millonaria.

Según declaraciones recogidas por medios como Univision y E! News, Anitta reveló que solía editar sus propias fotos en Photoshop para corregir lo que no le gustaba, como su nariz y la falta de mentón; y cuando finalmente tuvo los recursos económicos, llevó esas imágenes editadas a sus médicos con una instrucción clara: “Mira, lo que sea que hice acá en esta foto, hazlo en la vida real”.