Rhinomite, la nueva estrella de Hot Wheels Monster Trucks, llega al Choliseo

El espectáculo Glow-N-Fire de Hot Wheels Monster Trucks Live regresa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para crear memorias inolvidables entre niños, padres, madres, abuelos, tíos y aficionados de los populares camiones gigantes.

El espectáculo es una experiencia única que promete diversión para los fanáticos de todas las edades, al iluminar con efectos y luces todo el Choliseo.

“Es un show para crear memorias. La conexión que se logra con los niños, ver su emoción, compartir ese momento, es algo que no se olvida, ver los rostros de los niños te marca para siempre, subrayó Eduardo Cajina, presidente de Cajina Pro, uno de los productores del evento junto a ADVice Global.

Las funciones del evento familiar serán este sábado 18 de abril y el domingo, 19 de abril con dos funciones por día en los horarios de 11:30 a.m. y las 6:30 p.m.

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En esta ocasión, el espectáculo de Hot Wheels trae por primera vez a Puerto Rico un nuevo vehículo llamado “Rhinomite”. Este camión, descrito como sumamente colorido y llamativo, promete captar la atención de los niños y aficionados de los camiones, puesto que no siempre se integra un nuevo Monster Truck a la producción.

El camión gigante que hará su demostración se suma al resto de los favoritos del público que son: Mega Wrex, Tiger Shark, HW 5-Alarm, Bone Shaker, Bigfoot, Gunkster y Skelesaurus. y presentando al nuevo Rhinomite.

Aunque no es habitual la incorporación constante de nuevos camiones en la industria, “sí existen vehículos icónicos que participan regularmente en competencias, como el legendario ‘Bigfoot’, que recientemente celebró más de 50 años de historia”, compartió Cajina al recordar uno de los “trucks” más famosos en el historia de los Hot Wheels.

“La diferencia de este espectáculo es la iluminación: todo ocurre en un ambiente oscuro, con efectos ‘glow’, luces en los carros y efectos especiales durante toda la función”, enfatizó Cajina.

El show se distingue por su ambientación completamente a oscuras con efectos de luces “glow”, además de incluir iluminación especial en los vehículos, fuego y múltiples elementos visuales que se desarrollan durante toda la función.

El espectáculo, resaltó el productor, se caracteriza por su alto nivel de interacción con el público. Antes de cada función se realiza un “Pre-Show”, que tiene un costo adicional de $15, que permite a los asistentes, especialmente niños, compartir en el terreno, tomarse fotos con los conductores y participar en actividades interactivas.

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El “Pre-Show” comienza dos horas y media antes que el show, por lo que se recomienda que si va asistir a la función de las 11:30 a.m., llegue en o antes de las 9:00 a.m. para disfrutar de esta parte del espectáculo. Si asistirá a la función de las 6:30 p.m el “Pre-Show” comienza a las 4:00 p.m.

Durante el evento, dos presentadores locales guiarán la experiencia, mientras el público interactúa con los pilotos y reparten premios como pistas y carros.

El productor explicó que otro de los atractivos del espectáculo es que los fanáticos también podrán presenciar la participación especial de un robot transformable y un show a cargo de los expertos en acrobacia aérea del equipo de Motocross Freestyle de Hot Wheels Monster Trucks Live.

El show incluye motoras con competencias de freestyle motocross, así como un robot que entra en escena junto a un vehículo, se transforma y protagoniza una secuencia espectacular que incluye efectos de fuego, sorprendiendo especialmente a los más pequeños.

A nivel económico, este medio le preguntó, ¿cómo ha sido el respaldo al evento puesto que el bolsillo del puertorriqueño está apretado? El productor reconoció que la venta de boletos en general se ha movido un tanto más lenta que otros años, pero ante este panorama decidieron tener boletos accesibles, con precios que comienzan desde los $18, lo que ha permitido atraer al público.

Pese a los retos que hay en la industria de entretenimiento y espectáculos, hay eventos que continúan moviendo público. “Siempre hay producciones que logran vender bien”, explicó, mencionando espectáculos recientes como el concierto de Maná y los próximos conciertos de Ricardo Arjona en el Coliseo de Puerto Rico.

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Otra experiencia del evento es el “VIP Pre-Show Legends Backstage” que consiste en un tour exclusivo guiado por los anfitriones de Hot Wheels Monster Trucks Live y permite que puedan experimentar lo que sucede detrás de escena antes de que comience la función.

Tanto los boletos para el “Pre-Show Party” como los del “VIP Pre-Show Legends Backstage” son limitados y están disponibles para su compra mientras duren.