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Llega a Puerto Rico el espectáculo de “Symphony Imagination Circus”

El “show” ofrecerá una experiencia sin precedentes bajo una carpa jamás vista en la Isla

13 de abril de 2026 - 4:12 PM

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"Symphony Imagination Circus" se presentará desde el 1 de mayo en Plaza Las Americas. (CARLA RENAUD)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras el éxito de circos como “Aqua”, “Hermanos Suárez”, “Circo Monumental de China”, “Tihanny”, Famma Events trae a la isla el espectáculo de “Symphony Imagination Circus” desde el próximo 1 de mayo en Plaza Las Américas.

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El “show” -preparado para el disfrute de toda la familia- presentará talento internacional de primer nivel, donde se combinan las acrobacias que desafían la gravedad, artistas aéreos que cortan la respiración y sorpresas impredecibles, presentados por un Ringmaster. Todo esto en una nueva carpa nunca antes vista en la isla con tecnología, diseño y una puesta en escena inmersiva.

A partir de mayo cuando suba el telón de SYMPHONY IMAGINATION CIRCUS, inspirado en P.T. Barnum, Greatest Showman, el público podrá recordar no solo al creador del circo moderno, sino también al fenecido presentador puertorriqueño Luis Vigoreaux, quien vestía de “Ringmaster” en circos de la década del 70 y 80 cuando visitaban el Estadio Hiram Bithorn cada año.

“Queremos crear una experiencia que despierte algo dentro de cada persona que nos visite. En un mundo tan acelerado que no se detiene y lleno de pantallas, Symphony Imagination Circus es una pausa para imaginar, emocionar y crear recuerdos que durarán toda la vida” indicaron los productores de Famma Events.

Las funciones serán de lunes a viernes a las 8:00 p.m. y sábado, domingos y días feriados habrá funciones a las 2: 00 p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Los boletos ya están a la venta a través de Buyatix.com

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