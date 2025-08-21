Opinión
Feriados
21 de agosto de 2025
89°bruma
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Circo de los Hermanos Suárez se despedirá en Mayagüez

El Palacio de Mayagüez recibirá a la enorme carpa en donde se realiza la mágica experiencia circense

21 de agosto de 2025 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Trapecios volantes” es uno de los actos que realizan los acróbatas del Circo de los Hermanos Suárez. (alexis.cedeno)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimiento

El Circo Hermanos Suárez, que llevó su alegría con mucho éxito a San Juan, Hatillo y Aguada, ahora se prepara para su gran despedida de Puerto Rico en sus presentaciones en la ciudad de Mayagüez, donde llegará del 29 de agosto al 7 de septiembre al Palacio de Mayagüez.

“Este domingo 24 de agosto serán nuestras últimas funciones en Ponce, para pasar a la gran despedida del Circo Hermanos Suárez de Puerto Rico en Mayagüez. Estamos muy contentos de que miles de personas hayan disfrutado del circo, que hayan tenido ese espacio para olvidar todo y crear momentos con sus familias y amigos”, indicó Josantonio Mellado Jr, de Famma Events, a través de declaraciones escritas.

“Trapecios volantes”, “Péndulo fantástico”, “Motociclistas extremos”, “Icarios”, “Dúo aéreo”, “Díabolos”, malabares, payasos, y más, enmarcados en una gran fiesta mexicana con Mariachis y vistosos bailes tradicionales forman parte de esta mágica experiencia circense, que data desde su fundación en 1872, con la calidad que el Circo Hermanos Suárez acostumbra a preparar cada presentación.

El Circo Hermanos Suárez fue fundado en 1872 en Guadalajara, México, por Miguel Suárez, apasionado artista y empresario. Ha permanecido como una institución familiar a lo largo de su larga historia, donde la familia Suárez ha transmitido el arte y la gestión de generación en generación.Por décadas, este famoso circo ha hecho paradas en Puerto Rico. Los aplausos, las risas y la admiración son el motor que mantiene vivo este arte, recordándonos que en cada acto, el circo no sólo entretiene sino que también inspira y celebra la inocencia y la fantasía que cada niño lleva dentro.
1 / 16 | Así ha cambiado el circo Hermanos Suárez en más de 150 años. El Circo Hermanos Suárez fue fundado en 1872 en Guadalajara, México, por Miguel Suárez, apasionado artista y empresario. Ha permanecido como una institución familiar a lo largo de su larga historia, donde la familia Suárez ha transmitido el arte y la gestión de generación en generación. - Suministrada

Ese equilibrio entre actos de circo tradicionales y otros nuevos, crearon una combinación perfecta para convertir al Circo Hermanos Suárez como uno memorable para grandes y chicos.

Las funciones del circo son de lunes a viernes a las 8:00 p.m., sábados y domingos de 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Los boletos para Ponce y Mayagüez están a la venta en la plataforma Buyatix.

Circo de los Hermanos SuárezCircoMayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Entretenimiento
