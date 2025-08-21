El Circo de los Hermanos Suárez se despedirá en Mayagüez
El Palacio de Mayagüez recibirá a la enorme carpa en donde se realiza la mágica experiencia circense
21 de agosto de 2025 - 2:21 PM
El Circo Hermanos Suárez, que llevó su alegría con mucho éxito a San Juan, Hatillo y Aguada, ahora se prepara para su gran despedida de Puerto Rico en sus presentaciones en la ciudad de Mayagüez, donde llegará del 29 de agosto al 7 de septiembre al Palacio de Mayagüez.
“Este domingo 24 de agosto serán nuestras últimas funciones en Ponce, para pasar a la gran despedida del Circo Hermanos Suárez de Puerto Rico en Mayagüez. Estamos muy contentos de que miles de personas hayan disfrutado del circo, que hayan tenido ese espacio para olvidar todo y crear momentos con sus familias y amigos”, indicó Josantonio Mellado Jr, de Famma Events, a través de declaraciones escritas.
“Trapecios volantes”, “Péndulo fantástico”, “Motociclistas extremos”, “Icarios”, “Dúo aéreo”, “Díabolos”, malabares, payasos, y más, enmarcados en una gran fiesta mexicana con Mariachis y vistosos bailes tradicionales forman parte de esta mágica experiencia circense, que data desde su fundación en 1872, con la calidad que el Circo Hermanos Suárez acostumbra a preparar cada presentación.
Ese equilibrio entre actos de circo tradicionales y otros nuevos, crearon una combinación perfecta para convertir al Circo Hermanos Suárez como uno memorable para grandes y chicos.
Las funciones del circo son de lunes a viernes a las 8:00 p.m., sábados y domingos de 5:00 p.m. y 8:00 p.m.
Los boletos para Ponce y Mayagüez están a la venta en la plataforma Buyatix.
