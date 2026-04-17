Sully Díaz: Soy una presa “por un error involuntario”

Bajo la dirección de Juan Carlos Morales y la producción de Teatro de Impacto Nefesh, “Presas Liberadas” se presenta como una propuesta que mezcla el drama y la comedia para impactar el alma del espectador. Con un elenco encabezado por Sully Díaz, la pieza no solo narra una historia de encierro, sino que invita a una reflexión social sobre la empatía y el amor propio.

“Yo interpreto a la pastora ‘Elena Cádiz’, y ‘Elena Cádiz’ es una mujer que es dulce, que es valiente, que es atrevida... Una mujer que tiene un llamado, es un llamado real el que ella tiene, (es) empática y está iluminada. Todas esas cualidades yo quisiera tenerlas”, dijo Díaz sobre su papel.

Anoushka Medina, por su parte, le da vida a “Mandy”. A diferencia del resto de personajes, que tienen su momento de reflexión, la intérprete asumió el de la mujer que supone el problema constante de la pieza escrita por la dramaturga puertorriqueña Marieli Durán.

“Es el personaje que marca la carencia de la falta de búsqueda de ayuda personal”, subrayó la actriz. “Entonces esa persona no quiere reconocer esa ayuda y, pues, como que no existe ningún cambio. Pero es mala, es muy mala, así que no tiene nada en común conmigo”, añadió.

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Lejos de quejarse, Medina cuenta que una vez tuvo el libreto en sus manos sintió empatía por “Mandy”. Los primeros ensayos, de igual forma, transcurrieron entre conversaciones con el director con el fin de entender al personaje.

“Es el primer personaje que se me hace complicado entender. Muchas veces se trata de no juzgarlo, de entenderlo. Hay una línea que se refiere a ella como ‘la amargura viviente’”, expuso.

“Presas Liberadas”, según explicaron, se desarrolla dentro de una prisión de máxima seguridad donde seis mujeres conviven marcadas por pasados distintos: algunas inocentes, otras víctimas del silencio, del sistema o de sus propios impulsos. Entre ellas se encuentra “Macho”, quien controla el orden interno y provee drogas ilegales como forma de “consuelo”. La rutina se ve alterada con la llegada de “Elena Cádiz”, una pastora humilde, noble y fiel a su fe, encarcelada “por un error involuntario”.

La obra aborda temas como el perdón, el amor propio, la empatía, la fe, la esperanza, la fortaleza y la tenacidad. El mensaje central, de igual modo, invita a reflexionar sobre la capacidad de equivocarse y también de levantarse.

“La escena que más me impacta es cuando estoy en una lucha con ‘Macho’, que es el que hace mi hermana (Marieli Díaz Durán) porque es literal la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Ahí, enfrentándose, a ver quién va a ganar, pero enfrentándose violentamente”, resaltó Díaz.

A Medina, igualmente, la escena final la marcó. “No puedo dar ‘spoilers’ pero la obra arranca con una pelea. La obra arranca y rápido te sumerge a este mundo dentro de la cárcel, y te da una perspectiva de más o menos cómo es ese mundo interior y termina con una gran pelea”, adelantó.

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La intérprete continuó: “Hay una escena hermosa entre Sully y Marieli. Y en manera general, sin dar tantos ‘spoilers’, se toca mucho ese cuestionamiento que yo creo que todos en algún momento, sin importar la creencia, cuánto amemos a Dios, yo creo que siempre tenemos en algún punto esa pequeña duda, y más con el mundo en el que vivimos, como que ‘mano, pero si tú estás allá arriba,¿por qué están sucediendo todas estas cosas súper locas?’”.

En entrevista con El Nuevo Día, Medina reflexionó sobre ambos grupos. “Personas que han estado inocentes cumpliendo una condena inocentemente, también a todas esas personas que carecen de educación, de valores, que cometen quizás algún error en su vida y en ese momento en la cárcel lo hace recapacitar. Y yo creo que es muy lindo también que algo que la obra pueda hablar es de esas segundas oportunidades. Porque, pues, tengo de cerca, y he tenido de cerca en mi familia, personas que han sido confinadas y luego salen rehabilitadas”.

Díaz también envió un mensaje a los confinados y sus familiares. “Yo creo que Cristo es la respuesta para todo. Sobre todo, en este mundo que estamos viviendo, que está roto y que está al servicio del enemigo, pues yo diría que para Él no hay nada imposible”.

El elenco está compuesto por 14 actores, entre ellos Díaz, recordada por la novela “Coralito” y “El Musical La Lupe” , Yasmin Mejías, intérprete de “Altagracia” en “Entrando por la cocina”; Medina, protagonista de la película “Por amor en el caserío”, “Un día de mayo” y animadora de televisión y Marieli Durán, dramaturga y actriz. También participan Lixamarí Pedraza, Kiara Santana, Annie García, Jaime Colón, Yamil Ortiz, Carlos Calderón, Solimar Torregrosa, Alaiya Rodríguez, y una participación especial de la actriz y presentadora de televisión Ivonne Orsini.

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