Desde que ingresó a “La Casa de los Famosos” el pasado 10 de mayo, el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, se ha destacado por ser uno de los participantes más atentos, serviciales y respetuosos. Estas acciones han provocado que compañeras como la mexicana Natalia Alcocer, lo consideren una imagen paterna dentro de la mansión.

Ayer, como parte de las dinámicas del “reality” de Telemundo, el también cantante presentó “La Curva de la Vida”, un segmento dedicado a conocer aquellos aspectos de la historia de los famosos que marcaron su vida para siempre. En esta temporada, Mayeli Alonso y Laura Bozzo fueron las primeras en exponer ante las cámaras.

“Mi primer recuerdo, luego de mi nacimiento, nací un 25 de octubre de 1960, es a los 2 años y pico. Recuerdo que era Navidad y vi mi primer regalo de Navidad a los 2 años y medio, que fue un conjunto de vaquero, con sombrerito, las baquetas, pistolas, y ese es el primer recuerdo que tengo”, dijo el intérprete quien también debía ir trazando la curva en una pizarra digital.

Luego, como en la mayoría de los casos, los momentos difíciles comenzaron a salir a la luz. Ríos contó cómo a los 6 años el esposo de la directora de la escuela le pegó -sin querer- un cigarrillo en la pierna izquierda. Desde entonces, comenzó un proceso de linfangitis aguda que lo ha acompañado durante toda su vida. En esta adversidad, el actor reconoció la presencia y ayuda de su mamá.

“Como niño, pensaba que la condición, como era congénita, pues no iba a desempeñar, tal vez, las actividades físicas de todo niño de mi edad. Los padres no se dan cuenta que, muchas veces, con el ejemplo que dan marcan a sus hijos y vemos conductas repetitivas”, continuó el artista de 61 años.

La historia de vida de Ríos continuó a la edad de 8 años, cuando sus padres se divorciaron. El natural de Carolina dijo que comenzó a trabajar en la venta de periódicos, lavado de carros y jardinería por que “el trabajo es honra”, como le decía su mamá.

Sully Díaz, Carmen Dominicci y Geraldine Fernández

Entre otros detalles, el puertorriqueño detalló sus historias de amor. También recordó cuando, en 2004, fue a la cárcel por violencia doméstica.

“En la Universidad de Puerto Rico entro a la facultad de Ciencias Sociales, específicamente a estudiar Psicología. Ahí, finalizando el bachillerato en la Universidad, tuve mi primer matrimonio con una primerísima actriz puertorriqueña de nombre Sully Díaz. Como novios estuvimos muy poquito y como esposos un año y dos meses. Éramos muy jóvenes. Entonces, cuando me divorcio de Sully, viene mi primer matrimonio por la iglesia formalmente con mi primera esposa formal por la iglesia, que fue Carmen Dominicci y ahí viene el nacimiento de mi primer hijo. Cuando nace Giuliano, llega mi primera gran oportunidad en la televisión, que me proponen protagonizar ‘En Aquella Playa’ y un buen día, Delia Fiallo, la escritora de telenovelas más grande de todos los tiempos llama al canal, pregunta que quién es ese joven que está en la pantalla, resulta que era yo y a los tres día tenía una llamada en mi casa de la señora Delia Fiallio, que en paz descanse, a ella la considero mi madre artística y me dijo que quería que yo le protagonizara una historia que se llamaba “Kassandra” y eso me cambió la vida totalmente”, recordó con la voz entrecortada.

Sin hacer pausas, Ríos aseguró que la distancia afectó mucho su matrimonio. El actor también mencionó su matrimonio con Geraldine Fernández y su segundo hijo, Osvaldo Gabriel.

“Nos mudamos a Miami a hacer una telenovela, ya entonces me radico en Miami. En el 2004 paso por un proceso muy difícil. Fui encontrado culpable por violencia doméstica. Se dio con una novia que tuve a la que lamentablemente, pues también no supe valorar y ahí sí pues, lamentablemente cometí actos de violencia verbal y violencia física. Por eso fui juzgado, fui convicto, cumplí con lo que se me impuso, que fueron 3 meses, 117 días para ser exacto de confinamiento con un año de rehabilitación con 8 horas semanales”, detalló cabizbajo.

Al finalizar la conversación con el presentador Héctor Sandarti, el intérprete boricua comentó que si no hubiera pasado por ese momento, estaría perdido. También enfatizó que, al mirar hacia atrás, reconoce que cumplió con el castigo merecido.

“Me di cuenta de todos los errores que había cometido, lo egoísta que fui, el daño que le hice a las personas que más amaba con palabras, con acciones y me di cuenta de lo egoísta, lo narcisista, lo muy mal que andaba desenfocado en mi vida. Había perdido mi libertad, había perdido contratos millonarios, había perdido prácticamente todo. Cuando salgo culpable, ese veredicto afecta mucho mi matrimonio y en el 2004, ahí es que viene mi segundo divorcio. No es hasta que tocas fondo que te das cuenta las cosas graves que has hecho”, sentenció.