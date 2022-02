Espontánea, vivaracha, con la picardía y el humor que le caracteriza, se muestra sobre el escenario la veterana actriz Sully Díaz en uno de los artes que le permite tener una conexión directa con el público, aunque considera el más retante género teatral.

Ataviada con calzado deportivo, unos jeans y una blusa blanca, cómoda y en constante movimiento, sin mayores distracciones en su apariencia, no entra en la piel de ningún personaje, sino que con la compañía del micrófono fluye con su energía para captar la atención del público y adentrarse en el “stand up comedy” de su autoría, “I’m a rican”, que estrenó el pasado 19 de diciembre.

Desde entonces, se presenta todos los domingos sobre el escenario de Chico Cabaret del Fairmont El San Juan Hotel de Isla Verde, para cumplir con la misión de hacer reír a los turistas y puertorriqueños que se dan cita, mientras aborda temas relacionados a su crianza, sus tiempos como estudiante, el amor, la cultura, el sexo y su experiencia como chef, entre otros temas cotidianos con los que la mayoría suele conectar.

PUBLICIDAD

“Jamás pensé que me iba a encantar tanto, pero te aseguro que me aterrorizo. Solo unos segundos antes de cada ‘show’ me aterrorizo, ya después confío y me atrevo”, expresó Díaz acerca del “stand up comedy” que ha sido desarrollado totalmente en inglés, con una hora de duración.

Si bien se divierte ejecutando, confiesa que cuando la audiencia no se ríe comienza a sudar, hasta que logra romper la barrera y establecer la comunicación con el público, que finalmente se decide “reír de la vida”.

“Mana, pararte ahí a decir tu material, que escribiste en la intimidad de tu casa sola, que no sabes si va a funcionar, si se van a reír… Tiene que ser una de las cosas que más miedo me ha dado en la vida. Donde más he estado así, como con ansiedad, antes de entrar en escena. Es como el deporte, de lo impredecible que es, de lo que va a ocurrir en el escenario”, añadió la actriz, que se siente con más confianza a medida que se va presentando. “Cuando comienzas a oír la risa, es tan alucinante. Cuando de momento empiezan a reírse y a aplaudirte un chiste, te da una alucinación. Porque dices, lo que pensé en mi computadora, funcionó”.

Con su interpretación en este espectáculo se sigue alejando del típico personaje “Coralito”, de la telenovela con el mismo nombre que se popularizó en el 1984 y que protagonizaba con el actor Salvador Pineda, con el que ha sido tan recordada en el transcurso de los años. Por tal razón, Díaz entiende que ya Puerto Rico está listo para verla en acción en este género de humor, que viene trabajando desde 1997.

PUBLICIDAD

“Siento que ahora en Puerto Rico están más listos para mi ‘stand up comedy’ porque antes me veían como ‘Coralito’. Era como la nena buena de las novelas, la muchacha buena, fina, que no va a decir ni una sola mala palabra o algo así, pero ‘Coralito’ ya es abuela”, chista la madre de Giovanni Marín, de quien tiene dos nietos. “Pero, ahora siento más libertad porque ya no me miran como eso, sino que me miran como una artista”.

La actriz comparte que, como ritual antes de subir al escenario, está una hora antes sola en el camerino, sin que nadie le interrumpa. Aprovecha para repasar los momentos que quizás no funcionaron tanto como quería y se va relajando. Parte de esa preparación es también maquillarse con antelación para que los nervios no le impidan ponerse la mascara en las pestañas y que no se le afecten los ojos. Asimismo, se va adentrando en una zona, que describe como ese espacio único, para conectar con su energía y expandirla en el lugar donde se presenta, confiada también de Dios.

La actriz Sully Díaz pone de manifiesto su humor en el "stand up comedy" en el que aborda temas relacionados a su crianza con sus familiares, sus tiempos como estudiante, al amor, la cultura, el sexo y su experiencia como chef, entre otros temas cotidianos con los que la mayoría suele conectar. (David Villafane/Staff)

Regresó a lo que nunca imaginó

De antemano, Díaz deja claro que “esto no era lo que yo quería hacer. Dios me tiene haciendo esto”, en referencia a retomar su vida profesional en el género del “stand up comedy”. Y es que, así como a la gran mayoría, a ella la pandemia también le cambió sus planes.

Estuvo viviendo en Denver, Colorado, por un año, donde tenía mucha ilusión de presentarse en su centro de bellas artes. No obstante, las presentaciones artísticas quedaron pospuestas y quedó desempleada. Además de desempeñarse como chef, surgió la oportunidad de volver a hacer “stand up comedy” como cuando comenzó a hacerlos en Los Ángeles para 1997 junto a un grupo de mujeres latinas llamado “The Hot and Spicy Mamitas Stand Up Comedy”.

PUBLICIDAD

“Yo he bailado a través del ‘stand up comedy’ por lo largo de mi vida en los escenarios. Pero no tenía un lugar porque en Puerto Rico no lo hay, no hay esas plazas. En Denver me atreví. Yo no quería hacer eso directamente porque sabía lo que eso envolvía. Es una disciplina tan fuerte que, eso es como el arte de las palabras. Tienes que crearlo en papel, después memorizarlo y luego ejecutarlo”, explicó la actriz que se llegó a presentar cuatro veces por semana en diversos lugares con su “stand up comedy”, dirigidos a norteamericanos.

Por lo pronto, continuará en Puerto Rico por tiempo indefinido. Algunos compromisos profesionales la tienen muy animada, como ser la protagonista de “La Carreta… el musical”, obra clásica de René Marqués, en la cual da vida al legendario personaje de “Doña Gabriela”. Aunque originalmente la obra teatral, una producción de la Fundación de Zarzuela y Opereta, con la adaptación musical de Gil René, se presentaría durante este mes de febrero, tuvo que se pospuesta y la nueva fecha de la puesta en escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce aún no ha sido confirmada.

Su admiración por Luis Raúl

A 8 años de haber fallecido el comediante Luis Raúl, quien se caracterizó por su estilo único y exitoso de hacer “stand up comedy”, Díaz lo recuerda con admiración por el gran talento que tenía.

“Era mi favorito y ese muchacho tenía este talento dado por Dios completamente. Él de hablar, yo quedaba como loca. Tanto ‘stand up’ que hizo en estadios, ¿pero qué es eso? Tanto talento que tenía ese ser. Hoy en día si ves las grabaciones, te ríes como una boba. Él es una bendición, ese era él. Lo admiro demasiado. Vivo bastante de admirar en cómo lo hizo”, manifestó.

PUBLICIDAD

De igual forma, dijo que disfruta de otros puertorriqueños que ha podido ver en este género de humor del que tanto disfruta, como Marian Pabón, Suzette Bacó, Chente Ydrach, Ismael Toro y William Piedra, entre otros. “Veo a esta gente que cuando hacen estas cosas que funcionan, me encanta, gozo porque me encanta el ‘stand up comedy’, yo gozo, estoy pa’ eso”, expuso.