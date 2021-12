La ilusión se apodera de la veterana actriz puertorriqueña Sully Díaz al hablar de su personaje de “Doña Gabriela” para la puesta en escena “La carreta.. el musical”.

Personajes ha realizado muchos a lo largo de su carrera, pero confiesa que este en particular conlleva una conexión muy especial.

“Emocionada, simplemente estoy haciendo el personaje dramático de la primera obra de la dramaturgia puertorriqueña, porque La carreta es la obra más importante hecha”, puntualizó la artista sobre la oportunidad para darle vida al icónico personaje de la pieza de René Marqués, que plasma una realidad social de la década de los 50.

La obra teatral, una producción de la Fundación de Zarzuela y Opereta, cuenta con una adaptación musical de Gil René, y se presentará el 12 y 13 de febrero del año próximo en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Es una tragedia tan maravillosa y es del momento, es como si estuviese pasando ahora mismo, es la historia del éxodo puertorriqueño a cualquier parte del mundo para crear una mejor vida y, necesariamente, eso no es lo que siempre ocurre. Como lo demuestra esta obra, para esta familia fue la destrucción”, reflexionó Díaz, quien regresa a Puerto Rico luego de residir cerca de dos años fuera de su tierra natal, motivada, en parte, a buscar nuevos horizontes laborales.

La actriz vivió un tiempo en Nueva York y luego se mudó a Denver, donde residen dos hijas de su esposo, el expelotero Eduardo Rodríguez. La actriz se mantuvo activa trabajando en stand-up comedies y como chef.

Al hablar de la preparación del personaje, con entusiasmo reflexiona sobre lo que representará encarnar a “Doña Gabriela”.

“Para mí es un gran reto y te mentiría si te digo que no me pongo nerviosa porque siempre me pongo nerviosa, y sobre todo cuando voy a hacer un personaje de tanta envergadura”, confesó la recordada “Coralito” de la telenovela de 1983 bajo el mismo título.

“Feliz de sufrir porque yo soy una actriz, así que voy al sufrimiento con felicidad. Cada vicisitud, cada dolor que ese personaje vaya teniendo en el transcurso de la obra, le voy a dar especial atención a cada momento”, resaltó.

“Lo que ella ha vivido hasta cierto punto lo hemos vivido todos de una forma u otra, las decepciones de la vida. Claro, Dios bendiga a mi hijo. Yo no he tenido que sufrir la muerte de un hijo o tener un hijo preso”, dijo la madre de Giovanni Marín.

“Pero todos hemos sufrido problemas de familia que nos cambian. Mis padres murieron en el 2017, uno tres meses del otro, y eso fue un dolor que suena común, porque es ley de vida, pero son cosas que te marcan, y todas esas experiencias que estoy aprendiendo se las voy a dar a ‘Doña Gabriela’”, expresó la actriz, quien en 2001 estelarizó la obra teatral La Lupe: mi vida, mi destino.

De paso, compartió una enseñanza que se añade al proceso de prepararse para hacer creíble su personaje.

“Aprender a hablar jíbaro, que nunca hecho un personaje así. Estamos hablando de un acento. Este personaje trae un acento en específico”, reiteró y aclaró que dentro de la dinámica del musical, “está cantando dentro del contexto de su dolor, ella va a la canción, pero a la canciones como una extensión del diálogo”.

Por otro lado, la artista se pronunció muy ilusionada con el regreso a la Isla. “Estoy emocionadísima porque estoy con mi hijo, con mis nietos. Voy a pasar la Navidad con ellos”, afirmó la orgullosa abuela de Gia, de 8 años, y Félix, de 7. “Por lo pronto no me voy a regresar (a Colorado), a menos que me caiga una gran oportunidad. Sí voy a seguir trabajando todas las plazas, la de Nueva York y Miami, pero voy a estar aquí. Espero por lo menos estar un año aquí en Puerto Rico”.