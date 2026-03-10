Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De luto Angelique “Burbu” Burgos: “Cuando tu alma está triste”

Entre lágrimas, la presentadora acudió a sus redes sociales para desahogarse

10 de marzo de 2026 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angelique Burgos. (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Para muchos, una mascota no es solo un animal de compañía; es un confidente silencioso, un maestro de alegría y un miembro irremplazable de la familia. Por eso, cuando su luz se apaga, el vacío que dejan es tan profundo y real como cualquier otro duelo humano.

Hoy, la presentadora de televisión y radio, Angelique “Burbu” Burgos, acudió a sus redes sociales entre lágrimas. Según explicó, una persona “irresponsable” mató a su perrito en la urbanización donde reside junto a su familia.

“Hay días que no funciona una máscara ni un ‘lipstick’. Cuando tu alma está triste, triste”, comenzó la también modelo.

Angelique "Burgos" Burbu lamentó la muerte de su mascota.
Angelique "Burgos" Burbu lamentó la muerte de su mascota. (Captura)

Burgos lamentó que hayan personas que no asuman responsabilidad ante sus actos. Mucho más en un lugar donde se supone que se maneje correctamente para salvaguardar la vida de las familias, mencionó.

“Mataron a mi perro”, lamentó.

“Burbu” agregó: “Los accidentes pueden pasar. Es el hecho de que tú ni te detengas, o sea, que no te importe, está cabr...”.

En el 2018, la animadora compartió que tenía su “corazón hecho cantitos” tras la pérdida de su perro Wax. El mensaje no solo sirvió de desahogo, también le dio voz a miles de personas que enfrentan un duelo que la sociedad a veces no comprende. A muchos, su vulnerabilidad les recordó que el amor por un animal no tiene jerarquías y que su partida deja un vacío tan real como cualquier otro.

Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)Participaba de los segmentos en el programa. En 2025, formó parte del elenco de la película puertorriqueña "Diario, Mujer & Café". En la foto, Angelique Burgos, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Marisé "Tata" Álvarez y Karla Monroig
1 / 42 | Reina de la radio y la televisión: un vistazo a la carrera artística de "Burbu". Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)
Tags
Angelique Burgos "La Burbu"Mascotas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
