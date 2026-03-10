De luto Angelique “Burbu” Burgos: “Cuando tu alma está triste”
Entre lágrimas, la presentadora acudió a sus redes sociales para desahogarse
10 de marzo de 2026 - 3:55 PM
Para muchos, una mascota no es solo un animal de compañía; es un confidente silencioso, un maestro de alegría y un miembro irremplazable de la familia. Por eso, cuando su luz se apaga, el vacío que dejan es tan profundo y real como cualquier otro duelo humano.
Hoy, la presentadora de televisión y radio, Angelique “Burbu” Burgos, acudió a sus redes sociales entre lágrimas. Según explicó, una persona “irresponsable” mató a su perrito en la urbanización donde reside junto a su familia.
“Hay días que no funciona una máscara ni un ‘lipstick’. Cuando tu alma está triste, triste”, comenzó la también modelo.
Burgos lamentó que hayan personas que no asuman responsabilidad ante sus actos. Mucho más en un lugar donde se supone que se maneje correctamente para salvaguardar la vida de las familias, mencionó.
“Mataron a mi perro”, lamentó.
“Burbu” agregó: “Los accidentes pueden pasar. Es el hecho de que tú ni te detengas, o sea, que no te importe, está cabr...”.
En el 2018, la animadora compartió que tenía su “corazón hecho cantitos” tras la pérdida de su perro Wax. El mensaje no solo sirvió de desahogo, también le dio voz a miles de personas que enfrentan un duelo que la sociedad a veces no comprende. A muchos, su vulnerabilidad les recordó que el amor por un animal no tiene jerarquías y que su partida deja un vacío tan real como cualquier otro.
