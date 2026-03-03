Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Burbu” tras retomar su trono en Wapa: “Como si nunca me hubiera ido”

La carismática animadora regresó a “Pégate al mediodía” tras cuatro años de ausencia

3 de marzo de 2026 - 7:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al volver, "Burbu" expresó sentirse "en casa" y afirmó que este regreso ocurre en un momento de propósito en su carrera. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hablar de la radio y televisión moderna en Puerto Rico es, inevitablemente, hablar de Angelique Burgos. Conocida como “La Burbu”, la multifacética ha transformado el panorama del entretenimiento con una mezcla única de carisma, autenticidad y una innegable conexión con el pueblo.

RELACIONADAS

Ayer, “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión, le dio la bienvenida oficial a la presentadora a sus filas. Su reincorporación marcó el fin de una ausencia de casi cuatro años, periodo durante el cual se enfocó en proyectos como su programa estelar “Burbu Nite” y diversos emprendimientos personales.

“‘Pégate’ recibe con mucho amor a nuestra querendona Angelique Burgos. ¿Están listos pa’ la energía explosiva de ‘La Burbu’?”, expresó la producción en sus redes sociales.

Esta tarde, la modelo acudió a sus redes sociales con un mensaje para sus “bombones”, como llama a sus seguidores y fans. Burgos enfatizó que carga con un “corazón agradecido” con Dios y con quienes la han apoyado a lo largo de su carrera.

“He tenido la oportunidad de tener una trayectoria larga, bonita, a través de los medios de comunicación, y me siento muy bendecida en mi país. Gracias por ese respeto que siempre me profesan”, comenzó.

La empresaria agregó que por 14 años se formó en el programa vespertino del Canal 4. Luego, dijo, le dieron la oportunidad de salir para hacer otras cosas que “anhelaba” su corazón.

“Y ahora, retomando con ustedes en ‘Pégate al mediodía’. Gracias por recibirme con tanto amor y cariño como si nunca me hubiera ido. Lo único que les digo, gracias”, subrayó.

Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)Participaba de los segmentos en el programa. En 2025, formó parte del elenco de la película puertorriqueña "Diario, Mujer & Café". En la foto, Angelique Burgos, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Marisé "Tata" Álvarez y Karla Monroig
1 / 42 | Reina de la radio y la televisión: un vistazo a la carrera artística de "Burbu". Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)
Tags
Angelique Burgos "La Burbu"Pégate al mediodíaWapa TVtelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: