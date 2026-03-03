“Burbu” tras retomar su trono en Wapa: “Como si nunca me hubiera ido”
La carismática animadora regresó a “Pégate al mediodía” tras cuatro años de ausencia
3 de marzo de 2026 - 7:52 PM
3 de marzo de 2026 - 7:52 PM
Hablar de la radio y televisión moderna en Puerto Rico es, inevitablemente, hablar de Angelique Burgos. Conocida como “La Burbu”, la multifacética ha transformado el panorama del entretenimiento con una mezcla única de carisma, autenticidad y una innegable conexión con el pueblo.
Ayer, “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión, le dio la bienvenida oficial a la presentadora a sus filas. Su reincorporación marcó el fin de una ausencia de casi cuatro años, periodo durante el cual se enfocó en proyectos como su programa estelar “Burbu Nite” y diversos emprendimientos personales.
“‘Pégate’ recibe con mucho amor a nuestra querendona Angelique Burgos. ¿Están listos pa’ la energía explosiva de ‘La Burbu’?”, expresó la producción en sus redes sociales.
Esta tarde, la modelo acudió a sus redes sociales con un mensaje para sus “bombones”, como llama a sus seguidores y fans. Burgos enfatizó que carga con un “corazón agradecido” con Dios y con quienes la han apoyado a lo largo de su carrera.
“He tenido la oportunidad de tener una trayectoria larga, bonita, a través de los medios de comunicación, y me siento muy bendecida en mi país. Gracias por ese respeto que siempre me profesan”, comenzó.
La empresaria agregó que por 14 años se formó en el programa vespertino del Canal 4. Luego, dijo, le dieron la oportunidad de salir para hacer otras cosas que “anhelaba” su corazón.
“Y ahora, retomando con ustedes en ‘Pégate al mediodía’. Gracias por recibirme con tanto amor y cariño como si nunca me hubiera ido. Lo único que les digo, gracias”, subrayó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: