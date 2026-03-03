“Burbu” tras retomar su trono en Wapa: “Como si nunca me hubiera ido”

1 / 42 Reina de la radio y la televisión: un vistazo a la carrera artística de "Burbu"

Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)