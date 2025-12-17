Larry Ayuso sorprende a “Burbu” con un “ramillete de rosas” por su cumpleaños
La presentadora de radio y televisión cumple 47 años hoy
17 de diciembre de 2025 - 2:49 PM
Lo que muchos vaticinaron como un romance pasajero de apenas seis meses, se ha transformado en 2025 en un ejemplo de estabilidad en la farándula puertorriqueña. Tras celebrar 16 años de matrimonio en septiembre de este año, Angelique “Burbu” Burgos y Elías “Larry” Ayuso no desaprovechan ninguna oportunidad para demostrar que la complicidad entre ambos es incombustible.
Hoy, 17 de diciembre, la presentadora de radio y televisión cumple 47 años. “Burbu” recibe esta edad justo después de haber redefinido su carrera con la participación en algunos filmes.
Esta mañana, como de costumbre, Burgos compartió un momento jocoso protagonizado por su pareja sentimental y padre de sus dos hijos Sahíl y Kokoh. El exbaloncelista intentó sorprenderla en su cumpleños, pero sus perros lo delataron.
“Pues aquí doblando ropa y escucho los perros ladrando mucho al lateral de la casa, y me asomo, y era él que iba escondido con su ramillete (de rosas) para sorprenderme pero Chago y Xera no fueron sus complices. Chotia’o. Gracias, papi. Te amo”, lee la publicación de la cumpleañera.
El 2025 ha sido un año de reafirmar compromisos para la familia Ayuso-Burgos. Desde el apoyo incondicional de “Larry” tras el accidente de tránsito que sufrió “Burbu” en agosto, hasta el anuncio de nuevos capítulos empresariales y personales en conjunto, la pareja ha demostrado que su mayor éxito no reside en los puntos anotados o en los niveles de audiencia, sino en la solidez de su hogar.
