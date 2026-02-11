Angelique Burgos “Burbu” se sometió a otra operación: “Estoy maltrecha”

El talento radial del programa “El Despelote” de La Nueva 94 (94.7 FM), la presentadora Angelique Burgos “Burbu” lleva unos días ausente de la cabina de radio y la audiencia comenzó a extrañarla de inmediato.

Es por ello que, en la noche del martes, la presentadora reveló en sus redes sociales la razón de su ausencia en el espacio radial que comparte con Roque Gallart, conocido como “Rocky The Kid” e Iván Colón, “El Giga”.

Burbu volvió a entrar al quirófano para una nueva intervención en sus senos ante una situación que se le presentó a raíz de sus implantes.

“Estoy maltrecha. Tuve una situación con los implantes de senos que me desgarraron el músculo y tuvieron que reconstruirme esa área y quitarme el implante que tenía y ponerme uno más pequeño”, informó Burgos en un video corto grabado desde su hogar.

No es la primera vez que Burbu requiere una operación en sus senos. En el 2011, hubo que retirarle los implantes que tenía en los senos, una cirugía a cargo del doctor Luis Rodríguez Teri. Luego, en el 2012, volvió a sala de operaciones para colocarse nuevamente los implantes en los senos que tuvo hasta esta semana. Los implantes fueron reemplazados por unos de tamaño más pequeño.

Ante la nueva cirugía, la presentadora deberá recuperarse en su hogar, dado que en los próximos días no puede guiar, hacer fuerzas, ni levantar objetos pesados.

“Tengo que hacer las cosas bien porque no quiere volver a un quirófano más. No puedo manejar, ni hacer fuerzas, ni tener movimientos abruptos. Así que estoy cuidándome para reincorporarme lo más pronto posible”, aseguró la madre de Sahil Elías y Kokoh Mar, producto de su matrimonio con el exbaloncelista Elías “Larry” Ayuso.

En el 2025, la también actriz se sometió a dos procedimientos quirúrgicos. El primero en la zona abdominal debido a un abultamiento que se le encontró en el abdomen, dado que tenía fibrosis, y el segundo fue, precisamente, acomodar los implantes de senos, puesto que se encontraban en una posición más alta.