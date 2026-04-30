AIPR: 98 años forjando el destino económico de Puerto Rico

A dos años de cumplirse el primer siglo de fundación, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) repasa los retos y aciertos que ha enfrentado el sector que se juntó para lograr un bien común que fortaleciera la industria y promoviera la diversidad financiera.

De esa manera, la entidad que, actualmente cuenta con unos mil socios, ha sido protagonista y testigo del desarrollo económico de la isla, a través de la implementación de un plan de trabajo que persigue apoyar a sus integrantes, a fin de maximizar su competitividad a nivel global.

Para Rafael Antonio Vélez Domínguez, presidente de AIPR y contador público autorizado, “realmente, nos sentimos muy orgullosos de ser parte del desarrollo económico de Puerto Rico en casi 100 años y esperamos seguir siéndolo en los próximos 100 años”.

Según Vélez Domínguez, los fundadores de la AIPR en 1928, “muchos eran agroindustrias que, decidieron unirse para fomentar esta Asociación e ir con una sola voz ante el gobierno para que se tomaran en consideración; que no se vieran como si estaban pidiendo cosas particulares para ellos, sino que era para la industria en general”.

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Al recordar proyectos como Manos a la Obra, creado con la Ley de Incentivos Industriales en 1947, bajo la administración del primer gobernador puertorriqueño Jesús T. Piñero, el CPA apuntó que, “hemos visto cómo Puerto Rico se desarrolló a nivel industrial donde la manufactura pasó a ser el componente principal de la isla”.

De hecho, señaló que, “todavía el componente de manufactura representa un 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país y nos sentimos muy orgullosos”.

“Lo que estamos viendo es que el mundo ha cambiado y hay una ventana de oportunidad para que Puerto Rico vuelva a ser un faro y líder en la manufactura especializada. Esto, particularmente, en manufactura de fármacos y dispositivos médicos, como también aeroespacial y textiles”, resaltó.

Asimismo, señaló el asunto del alza en aranceles, como “una ventana de oportunidad para seguir desarrollando la manufactura en la isla”.

“El mundo se ha dado cuenta de que hay que estar más cerca de los mercados; si el mercado principal es Estados Unidos y la producción está más cerca, eso ayuda mucho a la cadena de suministros y le da más seguridad”, acotó.

Entre los eventos que marcaron al país y que resumen parte de los retos de la industria, según Vélez Domínguez, se encuentran el cese de operaciones de la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) para la década del setenta y, la derogación la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, a mediados de la década del noventa.

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“La CORCO y las petroquímicas que estaban a su alrededor (entre Peñuelas y Guayanilla), llegaron a ser el empleador más grande de todo Puerto Rico, con más de 100 mil empleos. Fue devastador cuando esa refinería tuvo que cerrar. Pero las petroquímicas alrededor trataron de subsistir por un poco más de años y, al final, no pudieron”, lamentó.

No obstante, aseguró que, “a pesar de que con la eliminación de las 936 se quitó su efectividad hacia el 2006, aun así, hoy en día tenemos tantas compañías de manufactura que todavía representan el 45 % del sector en Puerto Rico”.

“Igualmente, en el sector de farmacéuticas y dispositivos médicos, incluso sin las 936, Puerto Rico destaca en los rankings al compararnos con otros estados. Así que es importante abogar por los cambios necesarios para superar los retos que nos afectan a todos”, sostuvo.

¿Cuáles son los retos que afectan a los industriales?

“Primero, el asunto de los permisos. El gobierno tiene que ser mucho más ágil y eficaz en su gestión de los permisos para que podamos ser competitivos. El segundo es la infraestructura, particularmente la energía; necesitamos un servicio de energía constante, de alta calidad y a un buen precio”, detalló.

“El tercer reto es el capital humano. El 45 % de la población actual supera los 50 años. Debemos asegurarnos de que, de aquí a los próximos 50 años, contemos con una plantilla laboral capaz de sostener toda la manufactura que queremos atraer al país”, agregó.

Igualmente, como cuarto reto, apuntó a la necesidad de “una política fiscal simple y sencilla, que se entienda y se pueda contar con ella”.

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“Hoy día tenemos una política fiscal muy fragmentada, donde la excepción se ha convertido en la regla. Todos estos decretos se otorgan porque la norma general no funciona y, para poder ser competitivos, hemos tenido que recurrir a ellos”, sostuvo.

¿Cuáles son las mayores inquietudes de los industriales?

De acuerdo con el líder industrial, la mayor preocupación del sector es el alto costo y deficiencia en el servicio eléctrico.

“Hay mucha incertidumbre en cuál va a ser el costo a futuro. Esto no solo por el componente del combustible, particularmente ahora con la guerra, sino también, por la negociación de la deuda de PREPA (Puerto Rico Electric Power Authority) y cómo eso se puede pasar a los clientes a través de la tarifa y hasta dónde va a llegar eso”, reveló.

Otra incertidumbre es la disminución en el capital humano que, se atribuye, entre otras cosas, a la baja natalidad y la falta de oportunidades para “aquellos que se gradúan de nuestras universidades”.

“Creemos firmemente que el que emigra lo hace por necesidad o por oportunidad. Entonces, queremos atacar ambas para que la oportunidad exista en Puerto Rico y nuestros jóvenes se queden en la isla”, confesó.

¿Cuáles son los beneficios de ser parte de la AIPR?

Según Vélez Domínguez, la AIPR cuenta con una matrícula que alcanza el millar de integrantes entre el sector manufacturero, así como “socios de servicios que proveen soluciones especializadas a las compañías de manufactura”.

Entre los beneficios de pertenecer a la entidad apuntó a varios programas de capacitación con eventos “en donde se hace networking y, podemos atar lo que son compradores con suplidores para que haya más dinamismo en la economía local”.

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“También contamos con un paquete para los socios que incluye un programa de seguro médico especial, negociado principalmente para las pymes. Además, coordinamos con el gobierno para asistir a nuestros socios y ser puente para apoyar en el desarrollo económico, agilizar trámites que genere inversión, expansiones y empleos para Puerto Rico”, dijo.

Asimismo, “brindamos orientación sobre cómo acceder a diversos incentivos y colaboramos para identificar los temas prioritarios en los que deseamos ejercer representación y defensa de sus intereses ante el gobierno; juntos somos más fuertes”, argumentó.

Mirando al futuro

Para el presidente de los Industriales, el sector privado deberá tomar un rol más activo para el desarrollo económico del país.

“El desarrollo de Puerto Rico no puede venir meramente del gobierno. No podemos seguir siendo dependientes de los fondos federales y tenemos que, como sector privado, participar más activamente para asegurarnos de que tengamos un desarrollo económico”, explicó.

“Muchas de estas inversiones grandes que antes recaían en el sector público, deben ser ahora asumidas por el sector privado. Ha llegado el momento de que las empresas se inserten, inviertan y arriesguen su capital en los proyectos de gran envergadura. Vislumbro un gobierno que otorgue zonas industriales con beneficios específicos, pero que sea el sector privado quien se encargue de desarrollarlas”, concluyó.