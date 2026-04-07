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Angelique “Burbu” Burgos: “Voy a ser la primera Martha Stewart de Puerto Rico”

La presentadora y empresaria anunció esta tarde el lanzamiento de su greca “Bajo la sombra del flamboyán”

7 de abril de 2026 - 5:17 PM

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Angelique "Burbu" Burgos se declaró amante del café. (Alfredo Rolón)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Más allá de la pantalla, Angelique “Burbu” Burgos ha construido un imperio comercial que demuestra su agudeza como empresaria. Su capacidad para motivar a otras mujeres a través de su propia historia de superación la sitúa como una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento boricua.

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Su camino en los negocios no fue un accidente de la fama, sino el resultado de años en ahorro mientras trabajaba en los medios. Desde el éxito en ventas de su línea de ropa Angelique by Burbu hasta su dominio en el mercado de la perfumería y suplementos, lo cierto es que Burgos ha redefinido lo que significa ser una influencer antes de que el término fuera tendencia.

Esta tarde, la copresentadora de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión anunció su nuevo lanzamiento. Esta vez, la también locutora se inspiró en un producto que no puede faltarle ni un solo día: el café.

Gianmanuel Colón, director de Ventas y Mercadeo de Insular Trading, Angelique "Burbu" Burgos y el artista Jean González.
Gianmanuel Colón, director de Ventas y Mercadeo de Insular Trading, Angelique "Burbu" Burgos y el artista Jean González. (Alfredo Rolón)

Gustos Coffee Co., en Guaynabo, sirvió de escenario para que la productora de televisión revelara el producto que la había mantenido ocupada los pasados meses. La cita de la animadora con la prensa, además, contó con la amenización de Junte Loiceño.

“Ya todo está dicho después de este arte maravilloso que contempla la fuerza de nosotras las mujeres en el mundo y en nuestra tierra. ¿Por qué el flamboyán? El flamboyán es uno de mis árboles favoritos y como que pinta bien a Puerto Rico, así que yo dije: ‘tiene que estar aquí’. Aparte de que yo tengo un flamboyán, papá Dios me regaló un flamboyán, mi primogénito (Sahil), yo digo que parece un flamboyán", expresó Burgos sobre la greca edición limitada “Bajo la sombra del flamboyán”.

En entrevista con El Nuevo Día, la multifacética explicó que siempre ha sido fiel creyente de que “uno no debe poner todos los huevos en una sola canasta”. Esta idea, continuó, cobra mayor importancia a medida que pasan los años.

“Apúntalo, yo voy a ser la primera Martha Stewart de Puerto Rico. Yo creo que hay espacio para todo, y uno se va poniendo más viejito y va conectando con otras cosas, ya mismo vienen las enaguas Burbu”, bromeó mientras catalogó la conducta como “lo más inteligente”.

Gianmanuel Colón, director de Ventas y Mercadeo de Insular Trading, expresó que el deseo de colaborar con la presentadora surgió desde el paso del huracán María por la isla (2017), cuando las grecas se convirtieron en un artículo indispensable en muchos hogares puertorriqueños. La “Burbu Greca”, como la actriz y comediante Marisé Álvarez, bautizó el producto, estará disponible desde mañana, miércoles, 8 de abril, en Tiendas Capri, Supermercados Pueblo, Supermercados Econo, supermercados SuperMax, Selectos, Mr. Special, Tiendas Me Salvé, Office Depot y To Go.

Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)Participaba de los segmentos en el programa. En 2025, formó parte del elenco de la película puertorriqueña "Diario, Mujer & Café". En la foto, Angelique Burgos, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Marisé "Tata" Álvarez y Karla Monroig
1 / 42 | Reina de la radio y la televisión: un vistazo a la carrera artística de "Burbu". Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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