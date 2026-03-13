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“Burbu” critica a Ozuna por no apoyar al “Team Rubio”: “Tú no eres boricua”

La decisión del intérprete se basó en la ausencia de peloteros estrella como Carlos Correa y Javier Báez

13 de marzo de 2026 - 5:33 PM

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La crítica de "Burbu" a Ozuna ha generado reacciones mixtas en la audiencia. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como una broma de camerino en 2017 se ha transformado hoy en el latido de un país entero. El “Team Rubio” no es solo un equipo de béisbol; es el símbolo de una isla que se tiñe de dorado para recordar que, cuando los suyos salen al terreno, Puerto Rico juega en una sola voz.

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Con el rugido del Estadio Hiram Bithorn como telón de fondo, la selección nacional 2026 emprendió una nueva gesta donde mezcló la veteranía de sus líderes con el hambre de una juventud lista para escribir su propia historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En esa línea, la animadora Angelique Burgos, conocida como “La Burbu”, criticó duramente al cantante Ozuna por apoyar a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en lugar de a Puerto Rico. La decisión del intérprete se basó en la ausencia de peloteros estrella como Carlos Correa y Javier Báez.

“Tú eres fans de ellos, tú no eres boricua, tú eres fanático de estos peloteros, porque cuando uno es boricua, que lo sientes en el corazón, tú le vas a tu equipo, esa es la verdad”, expresó “La Burbu”.

Como era de esperarse, el tema ha comenzado un debate entre fanáticos sobre si el apoyo a la selección debe mantenerse sin importar quiénes estén en el roster o si la ausencia de grandes estrellas cambia la forma en que algunos ven el juego.

Martín "Machete" Maldonado se alista para una práctica de bateo.Jugadores de Puerto Rico entrenan en el Daikin Park, de Houston.El reportero Jorge Figueroa Loza y el fotoperiodista Ramón "Tonito" Zayas, de El Nuevo Día, seguirán la cobertura de este diario en Houston.
1 / 18 | En imágenes: ¡Puerto Rico ya entrena en Houston de cara a su choque ante Italia!. Martín "Machete" Maldonado se alista para una práctica de bateo. - Ramon "Tonito" Zayas
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Clásico Mundial de BéisbolTeam RubioOzunaAngelique Burgos "La Burbu"
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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