¿Cómo se sintió Angelique “Burbu” Burgos con su regreso a “Pégate al mediodía”?

Si algo define la presencia de Angelique “Burbu” Burgos en la televisión puertorriqueña es su capacidad para ser ella misma, sin filtros ni pretensiones. Su historia en “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión no es solo la de una animadora exitosa, sino la de una mujer que ha sabido transformar la vulnerabilidad en fortaleza.

Su dinámica única, marcada por encuentros memorables y bromas en vivo con personajes como “El Guitarreño”, interpretado por Alfonso Alemán, ha sido el motor del vespertino durante años. Esta chispa inigualable es lo que hizo que su regreso en marzo de 2026 fuera recibido por sus compañeros y el público con la frase: “Como si nunca se hubiera ido”.

“Yo digo que eso (’Pégate al mediodía’) no ha cambiado en nada. Yo conozco ese programa al dedillo. Después de estar cuatro años fuera y regresar, me sentí como si nunca me fui y mis compañeros me recibieron con mucho cariño, me sentí muy bien”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

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Otra de las cosas que distinguen a la anfitriona de “El Despelote” de La Nueva 94 FM es su capacidad para encontrar calma en momentos de desasosiego. Su fe, de igual modo, la ha ayudado a esperar y confiar en los procesos.

“Yo digo que cuando uno camina con propósito, la vida es donde hay que estar. Y si ahora es ahí, es ahí”, exteriorizó del espacio donde comparte las cámaras con Melwin Cedeño, Natalia Rivera, Alfonso Alemán, Karla Sánchez, Ackerly Cedeño y Carlos José Torres.

Para Burgos, por otro lado, los negocios son una extensión de su identidad. Su más reciente proyecto, una greca de café tradicional, es un tributo a sus raíces y un reflejo de su filosofía como empresaria: innovar sin perder la esencia de lo que significa ser puertorriqueña.