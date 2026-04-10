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Entrevista
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¿Cómo se sintió Angelique “Burbu” Burgos con su regreso a “Pégate al mediodía”?

“Si ahora es ahí, es ahí”, subrayó la comunicadora en entrevista con El Nuevo Día

10 de abril de 2026 - 8:24 AM

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Angelique "Burbu" Burgos estuvo cuatro años fuera del vespertino. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Si algo define la presencia de Angelique “Burbu” Burgos en la televisión puertorriqueña es su capacidad para ser ella misma, sin filtros ni pretensiones. Su historia en “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión no es solo la de una animadora exitosa, sino la de una mujer que ha sabido transformar la vulnerabilidad en fortaleza.

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Su dinámica única, marcada por encuentros memorables y bromas en vivo con personajes como “El Guitarreño”, interpretado por Alfonso Alemán, ha sido el motor del vespertino durante años. Esta chispa inigualable es lo que hizo que su regreso en marzo de 2026 fuera recibido por sus compañeros y el público con la frase: “Como si nunca se hubiera ido”.

“Yo digo que eso (’Pégate al mediodía’) no ha cambiado en nada. Yo conozco ese programa al dedillo. Después de estar cuatro años fuera y regresar, me sentí como si nunca me fui y mis compañeros me recibieron con mucho cariño, me sentí muy bien”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Otra de las cosas que distinguen a la anfitriona de “El Despelote” de La Nueva 94 FM es su capacidad para encontrar calma en momentos de desasosiego. Su fe, de igual modo, la ha ayudado a esperar y confiar en los procesos.

“Yo digo que cuando uno camina con propósito, la vida es donde hay que estar. Y si ahora es ahí, es ahí”, exteriorizó del espacio donde comparte las cámaras con Melwin Cedeño, Natalia Rivera, Alfonso Alemán, Karla Sánchez, Ackerly Cedeño y Carlos José Torres.

Para Burgos, por otro lado, los negocios son una extensión de su identidad. Su más reciente proyecto, una greca de café tradicional, es un tributo a sus raíces y un reflejo de su filosofía como empresaria: innovar sin perder la esencia de lo que significa ser puertorriqueña.

Durante el estreno de la nueva escenografía de "Pégate al Mediodía", el elenco se mostró feliz y en un ambiente de celebración ante la innovación en el estudio, que luce más amplio y permite mayor funcionalidad.Melwin CedeñoAlfonso Alemán, en su personaje conocido como "El Guitarreño".
1 / 13 | Fotos: Así transcurrió el estreno del renovado estudio de "Pégate al Mediodía". Durante el estreno de la nueva escenografía de "Pégate al Mediodía", el elenco se mostró feliz y en un ambiente de celebración ante la innovación en el estudio, que luce más amplio y permite mayor funcionalidad. - Carlos Rivera Giusti
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Pégate al mediodíaWapa TVtelevisiónAngelique Burgos "La Burbu"
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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