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¿Indirecta de Maripily para Burbu?: “La del café es este huracán”

Según el locutor Rocky The Kid, “arrancó la novela cafetera”

8 de abril de 2026 - 2:31 PM

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Maripily Rivera y Angelique "Burbu" Burgos también se destacan como empresarias. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hoy, miércoles, llegó al mercado “Bajo la sombra del flamboyán”, un homenaje de la presentadora Angelique “Burbu” Burgos a la mujer puertorriqueña a través de una greca. Protagonizado por el arte de Jean González, el producto fue posible a través de Insular Trading.

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Esta mañana, la modelo Maripily Rivera, como de costumbre, saludó a sus seguidores de las redes sociales mientras tomaba su “rica tacita de café”. Después, la empresaria lanzó varias indirectas que muchos piensan iban dirigidas a la coanfitriona de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión.

Entre las muchas tazas que tiene en su colección, el “Huracán Boricua” se decantó por una que expone la frase “La de los cojon.... soy yo”. Rivera aprovechó para recordar el lanzamiento de su café que tendrá lugar en el mes de junio.

“Y sí, los que me están preguntando también viene la greca, la tacita. Ustedes saben que yo llevo años con ustedes tomando mi café todas las mañanas, que la del café es este huracán”, puntualizó.

La ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo, de igual manera, manifestó que “podrán copiar tus ideas, pero tu esencia nunca”. Asimismo, catalogó el acto de “copiar” como “admiración con furia”.

De todas las reacciones que han generado las palabras de Rivera, se destaca la del locutor Roque José Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid. Quien junto a Burgos lidera el programa matutino “El Despelote” en la emisora La Nueva 94 (94.7 FM), describió la situación como “la novela cafetera”.

“Como sabemos, Burbu lanzó ayer su nueva greca bajo la línea ‘Bajo la sombra del flamboyán’, y parece que eso no cayó muy bien del otro lado. Buscamos en línea a ver si Maripily en algún momento había anunciado que venía con una greca… y no encontramos nada de eso. Lo que sí es que ella promocionaba que el Café Pili era para tomarse en greca. Parece que ya tenía esa idea, pero Burbu tiró primero la greca. Ella lo tenía pensado, pero no lo había anunciado", dijo.

Al igual que hace unos años, Gallart declaró que “oficialmente pasamos de la guerra de los mahones a la guerra de las grecas”. El presentador añadió: “Y pendientes, que como va esto, lo próximo es la guerra de los bastones… cada una con su línea exclusiva".

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MaripilyAngelique Burgos "La Burbu"Café
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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