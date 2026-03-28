Maripily Rivera y Aleska Génesis se subirán al ring en “Batalla de divas”
La boricua y la venezolana se enfrentarán este lunes, a las 2:00 p.m., para “solucionar todos sus problemas”
28 de marzo de 2026 - 2:09 PM
28 de marzo de 2026 - 2:09 PM
En el volátil universo de los “reality shows”, pocas rivalidades han capturado tanto la atención del público como la de Maripily Rivera y Aleska Génesis. Lo que comenzó como una convivencia forzada bajo el mismo techo se transformó en una guerra de declaraciones, demandas legales y momentos de alta tensión que han trascendido la pantalla.
La relación entre el “Huracán Boricua” y “La Mala” es un ciclo interminable de tormentas y calmas. A pesar de los fuertes encontronazos que han protagonizado, su reciente reconciliación demuestra que, en el mundo del espectáculo, incluso las enemistades más profundas pueden tener matices de perdón y estrategia.
Ahora, Rivera y Aleska Génesis vuelven a estar en el ojo del huracán. Tras meses de disputas, ambas se preparan para un nuevo capítulo en su historia, esta vez marcado por la primera “Batalla de divas” del programa “En casa con Telemundo”.
Según la producción, el enfrentamiento “promete fuego, actitud y mucho de qué hablar. Se viene una semana imperdible en ‘En casa con Telemundo’”.
La relación entre Rivera y Aleska Génesis ha estado marcada por constantes altibajos. Estos son algunos de los altercados más significativos:
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: