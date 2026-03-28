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Maripily Rivera y Aleska Génesis se subirán al ring en “Batalla de divas”

La boricua y la venezolana se enfrentarán este lunes, a las 2:00 p.m., para “solucionar todos sus problemas”

28 de marzo de 2026 - 2:09 PM

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Aleska y Maripily se enfrentarán en el programa "En casa con Telemundo". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En el volátil universo de los “reality shows”, pocas rivalidades han capturado tanto la atención del público como la de Maripily Rivera y Aleska Génesis. Lo que comenzó como una convivencia forzada bajo el mismo techo se transformó en una guerra de declaraciones, demandas legales y momentos de alta tensión que han trascendido la pantalla.

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La relación entre el “Huracán Boricua” y “La Mala” es un ciclo interminable de tormentas y calmas. A pesar de los fuertes encontronazos que han protagonizado, su reciente reconciliación demuestra que, en el mundo del espectáculo, incluso las enemistades más profundas pueden tener matices de perdón y estrategia.

Ahora, Rivera y Aleska Génesis vuelven a estar en el ojo del huracán. Tras meses de disputas, ambas se preparan para un nuevo capítulo en su historia, esta vez marcado por la primera “Batalla de divas” del programa “En casa con Telemundo”.

Según la producción, el enfrentamiento “promete fuego, actitud y mucho de qué hablar. Se viene una semana imperdible en ‘En casa con Telemundo’”.

La relación entre Rivera y Aleska Génesis ha estado marcada por constantes altibajos. Estos son algunos de los altercados más significativos:

  • En “La casa de los famosos 4″ Maripily criticó fuertemente a Aleska por su estrategia, acusándola de actuar de una forma frente a las cámaras y de otra por la espalda, especialmente en su relación con otros compañeros como Geraldine Bazán.
  • Durante una pausa en vivo de “La casa de los famosos All-Stars”, ambas protagonizaron una fuerte pelea tras un comentario de Julia Gama. Maripily arremetió contra Aleska con gritos e insultos, lo que llevó a la producción a intervenir para calmar los ánimos.
  • En mayo de 2025, Aleska solicitó grabaciones a la productora Endemol para iniciar un proceso por supuesta agresión verbal contra Maripily.
En el marco de la celebración del Día de las Madres, Maripily Rivera y su hijo Joe Joe abrieron su corazón para revelan cómo se han convertido en el mayor apoyo del otro.Para la modelo boricua, su hijo es "el regalo más grande".Su conexión como madre e hijo es una muy especial para ambos, y es algo de lo que se sienten muy orgullosos, pues es fruto de la confianza que comparten en todo momento.
1 / 16 | La conexión especial de Maripily y Joe Joe: un vistazo a la complicidad madre e hijo. En el marco de la celebración del Día de las Madres, Maripily Rivera y su hijo Joe Joe abrieron su corazón para revelan cómo se han convertido en el mayor apoyo del otro. - Carlos Giusti/Staff
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Aleska GénesisMaripilyTelemundoReality Showstelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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