Pleito entre Maripily y Alicia Machado salpica a Carlos Adyan: “Calladita te ves más bonita”

Este nuevo capítulo inició con un comentario que dejó el puertorriqueño en una publicación en Instagram para hablar del conflicto que las actrices han protagonizado esta semana.

“No entiendo por qué pedí libre esta semana”, escribió Carlos Adyan.

La venezolana contestó: “No te hagas la pendej... que tú sabes lo que pasó. Así que aguanta vara que después de lo que le hiciste a nuestra Fátima Bosch ya caíste de mi gracia. Calladita te ves más bonita”.

Además de esto, la Miss Universe 1996 le advirtió: “Te vas a acordar de mí, eso júralo”.

Tras esto, Carlos Adyan escribió un mensaje en sus historias en el que indicó: “Borraron mi comentario (porque ella borró la estupidez que dijo) pero aquí mi vivencia con Alicia Machado (me bloqueó), así que ‘taggeo’ a sus batidos. La quiero, pero ella tiene que quererse primero”.

El periodista indicó que sí sabe realmente lo que pasó en el viaje entre Machado y Maripily, problema que ha sido la raíz de toda esta discusión. Sin embargo, aclaró que, aunque conoce la verdad, no va a desmentir a la primera ganadora de “La casa de los famosos”.

“Sí sé lo que pasó en el viaje porque te escuché dos horas llorándome en una llamada, pero siempre me aseguro de evidenciar ambas versiones, y por no desmentirte, mejor me callo porque te aprecio mucho. Besos”, dijo.