EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pleito entre Maripily y Alicia Machado salpica a Carlos Adyan: “Calladita te ves más bonita”

El nuevo capítulo del drama comenzó con un comentario del presentador en las redes sociales

7 de marzo de 2026 - 1:41 PM

La relación entre las actrices ha sido históricamente volátil. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La controversia entre la empresaria Maripily Rivera y la exreina de belleza Alicia Machado parece no tener fin. El escándalo, que comenzó a través de las redes sociales, ahora ha salpicado al conductor de televisión Carlos Adyan del programa “En casa con Telemundo”.

Este nuevo capítulo inició con un comentario que dejó el puertorriqueño en una publicación en Instagram para hablar del conflicto que las actrices han protagonizado esta semana.

“No entiendo por qué pedí libre esta semana”, escribió Carlos Adyan.

La venezolana contestó: “No te hagas la pendej... que tú sabes lo que pasó. Así que aguanta vara que después de lo que le hiciste a nuestra Fátima Bosch ya caíste de mi gracia. Calladita te ves más bonita”.

Además de esto, la Miss Universe 1996 le advirtió: “Te vas a acordar de mí, eso júralo”.

Tras esto, Carlos Adyan escribió un mensaje en sus historias en el que indicó: “Borraron mi comentario (porque ella borró la estupidez que dijo) pero aquí mi vivencia con Alicia Machado (me bloqueó), así que ‘taggeo’ a sus batidos. La quiero, pero ella tiene que quererse primero”.

El periodista indicó que sí sabe realmente lo que pasó en el viaje entre Machado y Maripily, problema que ha sido la raíz de toda esta discusión. Sin embargo, aclaró que, aunque conoce la verdad, no va a desmentir a la primera ganadora de “La casa de los famosos”.

“Sí sé lo que pasó en el viaje porque te escuché dos horas llorándome en una llamada, pero siempre me aseguro de evidenciar ambas versiones, y por no desmentirte, mejor me callo porque te aprecio mucho. Besos”, dijo.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
