Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Maripily revela la razón por la que “Caramelo” no fue invitado al estreno de “LCDLF6″

El “Huracán Boricua”, además, no estuvo de acuerdo con que Manelyk González, exnovia del dominicano, lo haya sustituido

20 de febrero de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos "Caramelo" Cruz participó en "La casa de Alofoke 2". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En un juego lleno de estrategias y máscaras, Carlos “Caramelo” Cruz apostó por su fórmula más potente: ser él mismo. Esa autenticidad, que a veces dividió opiniones pero siempre generó conversación, fue la que finalmente le entregó el maletín de los 200,000 dólares de “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo.

RELACIONADAS

Durante el estreno de la sexta temporada del “reality show” el pasado martes, el dominicano figuró entre los grandes ausentes. A partir de entonces, sus fanáticos se preguntaban qué sucedió con exrepartidor de correspondencia.

Esta mañana, la modelo y empresaria Maripily Rivera, pudo haber revelado el motivo por el cual el creador de contenido no formó parte de la gala especial.

“Endemol tiene sus reglas de que cada cierto tiempo, tu no puedes entrar a otro ‘reality show’. Tú tienes que terminar la carrera con broche de oro y terminar tu contrato como debe ser, y seguir las reglas si ganaste, o no ganaste, o ‘whatever’”, comenzó Rivera.

Según la ponceña, Cruz, de manera “inconsciente”, se fue a otro “reality show”. “Esa regla, yo creo, que él la violó”, dijo.

La ganadora de la cuarta temporada agregó que “Caramelo” tuvo “suerte de que no lo demandaron”. Al ganar la temporada “All-Stars”, expuso la empresaria, había que seguir reglas.

El “Huracán Boricua” habló sobre el cariño que le tiene a Cruz. Siempre que puede, añadió, le brinda sabios consejos, aunque el dominicano no los siga.

Finalmente, la modelo exteriorizó su descontento de que Manelyk González, expareja de “Caramelo”, haya tomado su lugar durante el estreno de “LCDLF6″.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Curvy Zelma - Creadora de contenido mexicana.
1 / 22 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososMaripilyReality ShowsTelemundotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: