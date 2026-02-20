Maripily revela la razón por la que “Caramelo” no fue invitado al estreno de “LCDLF6″

En un juego lleno de estrategias y máscaras, Carlos “Caramelo” Cruz apostó por su fórmula más potente: ser él mismo. Esa autenticidad, que a veces dividió opiniones pero siempre generó conversación, fue la que finalmente le entregó el maletín de los 200,000 dólares de “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo.

Durante el estreno de la sexta temporada del “reality show” el pasado martes, el dominicano figuró entre los grandes ausentes. A partir de entonces, sus fanáticos se preguntaban qué sucedió con exrepartidor de correspondencia.

Esta mañana, la modelo y empresaria Maripily Rivera, pudo haber revelado el motivo por el cual el creador de contenido no formó parte de la gala especial.

“Endemol tiene sus reglas de que cada cierto tiempo, tu no puedes entrar a otro ‘reality show’. Tú tienes que terminar la carrera con broche de oro y terminar tu contrato como debe ser, y seguir las reglas si ganaste, o no ganaste, o ‘whatever’”, comenzó Rivera.

PUBLICIDAD

Según la ponceña, Cruz, de manera “inconsciente”, se fue a otro “reality show”. “Esa regla, yo creo, que él la violó”, dijo.

La ganadora de la cuarta temporada agregó que “Caramelo” tuvo “suerte de que no lo demandaron”. Al ganar la temporada “All-Stars”, expuso la empresaria, había que seguir reglas.

El “Huracán Boricua” habló sobre el cariño que le tiene a Cruz. Siempre que puede, añadió, le brinda sabios consejos, aunque el dominicano no los siga.

Finalmente, la modelo exteriorizó su descontento de que Manelyk González, expareja de “Caramelo”, haya tomado su lugar durante el estreno de “LCDLF6″.