Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Caramelo” y Nacho Casano hablan de las “dobles caras” en los “reality shows”: “¿A quién se refieren?”

Según sus fanáticos, pudiera tratarse de Maripily Rivera o Manelyk González

27 de diciembre de 2025 - 10:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos "Caramelo" Cruz y Nacho Casano son exhabitantes de "La casa de los famosos". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como un experimento de convivencia entre celebridades se ha transformado en un espejo de las tensiones más profundas de la sociedad moderna. En “La casa de los famosos” de Telemundo, la línea entre el entretenimiento y la transgresión ética se desdibuja, convirtiendo las controversias no solo en cifras de audiencia, sino en debates necesarios sobre el respeto, la salud mental y los límites del espectáculo.

Quienes siguen este formato conocen que las constantes polémicas —que van desde alianzas estratégicas hasta confrontaciones personales— han redefinido la manera en que el público consume televisión en vivo. Esto, a su vez, ha generado una interacción digital sin precedentes que a menudo roza el fanatismo extremo.

En esa línea, recientemente, el dominicano Carlos “Caramelo” Cruz y el argentino Nacho Casano, dos exhabitantes de la popular mansión, se conectaron a través de una transmisión en vivo en TikTok donde se sinceraron sobre lo que significa ser figura pública tras salir de un “reality”.

“Todo lo que dicen en este mundo es calculando, es calculando, por eso yo, cuando salgo del ‘reality’, por eso digo que la realidad es otra, a mí me dicen: tú tienes que saber cuándo ser ‘Caramelo’ y cuándo ser Carlos”, dijo el ganador de la temporada “All-Stars”.

El creador de contenido, de igual modo, aseguró que de él solo se puede esperar una sola cara. Otros, sin embargo, se esconden detrás de un personaje.

“Son posturas, son actitudes, son formas, todo ahí. Son simpatiquisimos cuando necesitan algo, pero una mierd... cuando están del otro lado”, agregó Casano.

Los famosos, asimismo, intercambiaron opiniones sobre una mujer que muchos tildan de “víctima”. Cruz, con su peculiar estilo, aconsejó a sus seguidores a conocer la historia de quienes participan en estos formatos antes de apoyarlos.

El exrepartidor de correspondencia y el intérprete apuntaron a la fémina con serias acusaciones. “Como tú dices, averigüen bien la realidad. Para cuando ustedes vean eso digan: pérate, ¿a quién es que yo estoy apoyando?”, sostuvo “Caramelo”.

La expareja sentimental de Manelyk González agregó: “Porque no todo es blanco o negro, y no toda historia contada a medias merece aplausos. A veces hay que frenar, mirar bien y decir: como así, pérate”.

Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.Caramelo, la casa de los famosos
1 / 18 | Caramelo: De repartidor de paquetes a ganador de "La casa de los famosos: All-Stars". Antes de ingresar al reality show, trabajaba como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York. - Instagram

Según sus fanáticos, pudiera tratarse de Maripily Rivera o de González.

Tags
La casa de los famososTelemundoReality Showstelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
